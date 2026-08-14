Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ખાડીમાં ખતરનાક સિસ્ટમ સક્રિય; બંગાળથી ગુજરાત સુધી મુશળધાર વરસાદનું ભયાનક એલર્ટ, જાણો અંબાલાલ પટેલની ડરામણી આગાહી

ખાડીમાં ખતરનાક સિસ્ટમ સક્રિય; બંગાળથી ગુજરાત સુધી મુશળધાર વરસાદનું ભયાનક એલર્ટ, જાણો અંબાલાલ પટેલની ડરામણી આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 14, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:14 AM IST

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતના હવામાનને અસર કરતી એકસાથે પાંચ સિસ્ટમ સક્રિય હોવાનું હવામાન વિભાગે  જણાવાયું છે. જેમાં શિયર ઝોન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ડિપ્રેશન, મોનસૂન ટ્રફ અને સાઇક્લોનિક સર્ક્યુલેશનનો સમાવેશ થાય છે. આ સિસ્ટમોના પ્રભાવને કારણે આગામી સાત દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની સંભાવના છે. આગામી દિવસોમાં ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ ઉત્તર ગુજરાતમાં ખાસ કરીને બનાસકાંઠાના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 

1/11

અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ મધ્ય ગુજરાતમાં વડોદરા સહિતના વિસ્તારો તેમજ પૂર્વ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ છૂટોછવાયો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં ક્યાંક-ક્યાંક વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં પણ કેટલાક સ્થળોએ વરસાદ થઈ શકે છે. 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન મધ્યપ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. તેની અસર ગુજરાતના સંલગ્ન વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળી શકે છે અને વરસાદની શક્યતા વધી શકે છે. મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદને કારણે નર્મદાના જળસ્તરમાં પણ વધારો થઈ શકે છે.

2/11

હવામાન વિભાગ (IMD) એ 14 ઓગસ્ટે ઉત્તર-પશ્ચિમ, મધ્ય, પૂર્વ, પૂર્વોત્તર, પશ્ચિમ અને દક્ષિણ ભારતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદની અટકળ વ્યક્ત કરી છે. આ દરમિયાન અનેક રાજ્યોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. તો બીજી તરફ, કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ, વીજળીના કડાકા અને તેજ પવન સાથે હવામાન ખરાબ રહેવાની આશંકા છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળ પર બનેલું ડિપ્રેશન આગામી 24 કલાકમાં ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધતાં ગંગા કિનારાના પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડ તરફ જઈ શકે છે. તેની અસરોથી પૂર્વ ભારતના અનેક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. મોનસૂન ટ્રફ પણ સક્રિય છે અને પોતાની સામાન્ય સ્થિતિની આસપાસ બનેલું છે. 

17થી 19 ઓગસ્ટે મઘા નક્ષત્રના વરસાદની શક્યતા3/11

17થી 19 ઓગસ્ટે મઘા નક્ષત્રના વરસાદની શક્યતા

17થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન મઘા નક્ષત્રમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ સમયગાળામાં પડનાર વરસાદ કૃષિ પાકો માટે લાભદાયક ગણાઈ શકે છે. આગાહીમાં 23થી 28 ઓગસ્ટ વચ્ચે પણ ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જ્યાં અત્યાર સુધી વરસાદ ઓછો રહ્યો છે તે વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ થઈ શકે છે.  પોરબંદર, દ્વારકા અને જામનગરના જે વિસ્તારોમાં અત્યાર સુધી નહિવત વરસાદ થયો છે ત્યાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 6થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. ત્યારબાદ 12 સપ્ટેમ્બર પછી ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા હોવાનું અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે.

બંગાળની ખાડીમાં દરિયો તોફાની રહેશે4/11

બંગાળની ખાડીમાં દરિયો તોફાની રહેશે

બંગાળની ખાડીમાં પણ હવામાન ખરાબ રહેવાની શક્યતા છે. 14 ઓગસ્ટની સવાર સુધી ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને તેને અડીને આવેલા ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ તથા ઉત્તર આંધ્ર પ્રદેશના દરિયાકાંઠે 45-55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. પવનના ઝાપટાંની ગતિ 65 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. આ વિસ્તારોની આસપાસ દરિયો ઉગ્ર/તોફાની રહેવાની આશંકાને ધ્યાનમાં રાખીને IMD એ માછીમારોને ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા તથા ઉત્તર આંધ્ર પ્રદેશના દરિયાકાંઠા પાસે કે દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપી છે.

દક્ષિણ ભારતમાં પણ મન મૂકીને વરસશે મેઘો5/11

દક્ષિણ ભારતમાં પણ મન મૂકીને વરસશે મેઘો

દક્ષિણ ભારતમાં દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક અને કેરળમાં અનેકથી લઈને મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાનું અનુમાન છે. કેરળ અને તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કરાઈકલમાં કેટલીક જગ્યાઓએ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. તમિલનાડુ, કર્ણાટક અને કેરળના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ, વીજળી અને તેજ પવન ફૂંકાવાની આશંકા છે. IMD ના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ 40-50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે, જ્યારે પવનના ઝાપટાંની ગતિ 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી રહી શકે છે.

પૂર્વોત્તર અને પશ્ચિમ ભારતમાં પણ વરસાદ6/11

પૂર્વોત્તર અને પશ્ચિમ ભારતમાં પણ વરસાદ

પૂર્વોત્તર ભારતમાં અરુણાચલ પ્રદેશ, અસમ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં અનેકથી મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ થઈ શકે છે. અરુણાચલ પ્રદેશ તેમજ અસમ અને મેઘાલયમાં કેટલીક જગ્યાઓએ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં પણ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. અનેક સ્થળો પર ગાજવીજ અને વીજળી પડવાનું જોખમ રહેશે. પશ્ચિમ ભારતમાં કોંકણ અને ગોવા તથા મધ્ય મહારાષ્ટ્રમાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ થઈ શકે છે. ગુજરાત ક્ષેત્રમાં પણ મોટાભાગના સ્થળોએ વરસાદનું અનુમાન છે અને કેટલીક જગ્યાઓએ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. મરાઠવાડા તથા સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં છૂટાછવાયાથી લઈને કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

દિલ્હી-NCR સહિત ઉત્તર ભારતમાં વરસાદ7/11

દિલ્હી-NCR સહિત ઉત્તર ભારતમાં વરસાદ

દિલ્હી, હરિયાણા અને ચંડીગઢમાં 14 ઓગસ્ટે મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાનું અનુમાન છે. હરિયાણા, ચંડીગઢ અને દિલ્હીમાં કેટલીક જગ્યાઓએ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. રાષ્ટ્રીય પાટનગર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં દિવસભર રોકાઈ-રોકાઈને વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. આવનારા દિવસોમાં પણ આ વિસ્તારોમાં વરસાદનો દોર ચાલુ રહી શકે છે.

UPમાં 14 થી 18 ઓગસ્ટ સુધી થશે વરસાદ8/11

UPમાં 14 થી 18 ઓગસ્ટ સુધી થશે વરસાદ

ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ ચોમાસું સક્રિય રહેશે. પૂર્વ UP માં 14 થી 18 ઓગસ્ટ સુધી મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદનું અનુમાન છે, જ્યારે પશ્ચિમ UP માં 15 અને 16 ઓગસ્ટે અનેક જગ્યાઓએ વરસાદ થઈ શકે છે. પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશમાં 18 ઓગસ્ટ સુધી કેટલીક જગ્યાઓ પર ભારે વરસાદની શક્યતા છે. પશ્ચિમ UP માં 14 થી 18 ઓગસ્ટ વચ્ચે પણ કેટલીક જગ્યાઓએ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. અનેક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને વીજળી પડવાનું જોખમ પણ બનેલું રહેશે.

હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડ માટે પણ એલર્ટ9/11

હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડ માટે પણ એલર્ટ

હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં 19 ઓગસ્ટ સુધી અનેકથી લઈને મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાનું અનુમાન છે. 14 ઓગસ્ટે બંને રાજ્યોમાં કેટલીક જગ્યાઓએ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં અતિભારે વરસાદની પણ આશંકા છે. જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખમાં પણ વાતાવરણ ભીનું રહેવાની શક્યતા છે. 14 ઓગસ્ટે અહીં કેટલીક જગ્યાઓએ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. પૂર્વ રાજસ્થાનમાં પણ ભારે વરસાદનું અનુમાન છે, જ્યારે પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં છૂટોછવાયો વરસાદ થઈ શકે છે.

મધ્ય ભારતમાં પણ ભારે વરસાદનો દોર10/11

મધ્ય ભારતમાં પણ ભારે વરસાદનો દોર

છત્તીસગઢ અને મધ્ય પ્રદેશમાં ચોમાસાની અસર તીવ્ર રહેશે. 14 ઓગસ્ટે છત્તીસગઢ અને પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશમાં મોટાભાગની જગ્યાઓએ વરસાદ થઈ શકે છે. પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશમાં પણ અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદનું અનુમાન છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશમાં કેટલીક જગ્યાઓએ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. છત્તીસગઢમાં સ્થિતિ વધુ ગંભીર રહી શકે છે. અહીં ભારેથી અતિભારે વરસાદ અને કેટલીક જગ્યાઓએ અત્યંત ભારે વરસાદ થવાની આશંકા છે. લોકોને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને હવામાન વિભાગની ચેતવણીઓ પર નજર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

બંગાળ, ઝારખંડ અને ઓડિશામાં વરસાદ11/11

બંગાળ, ઝારખંડ અને ઓડિશામાં વરસાદ

પૂર્વ ભારતમાં ગંગા કિનારાનું પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ અને ઓડિશા 14 ઓગસ્ટે સૌથી વધુ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં રહી શકે છે. આ રાજ્યોમાં અનેકથી લઈને મોટાભાગના સ્થળોએ વરસાદ થવા અને કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદનું અનુમાન છે. તટીય પશ્ચિમ બંગાળ પર બનેલું ડિપ્રેશન ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધતાં ગંગા કિનારાના પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડને પ્રભાવિત કરી શકે છે. આ વિસ્તારોમાં વરસાદની સાથે ગાજવીજ, વીજળી અને ઝડપી પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ગંગા કિનારાના પશ્ચિમ બંગાળમાં થંડરસ્ક્વોલ (વાવાઝોડા)ની સ્થિતિ પણ બની શકે છે, જ્યાં પવનની ગતિ 50-60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને પવનના ઝાપટાંની ગતિ 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.  

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast
India Meteorological Department

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પ્રથમ ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ XI પર મોટું અપડેટ, જાણો કોને-કોને મળશે તક!
2
3
4
5