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Dashank Yog: શુભ દશાંક યોગથી થશે જુલાઈ મહિનાની શરૂઆત, 5 રાશિના જાતકો જબરદસ્ત પ્રગતિ કરશે

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 26, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:30 PM IST

Dashank Yog 2026 Horoscope: બસ હવે જૂન મહિનો સમાપ્ત થવાનો છે, ત્યારબાદ જુલાઈ 2026ની શરૂઆત થશે. જ્યોતિષિય દ્રષ્ટિએ પ્રથમ દિવસ ખાસ છે, કારણ કે અતિ લાભકારી દશાંક યોગ બની રહ્યો છે. જેનો શુભ પ્રભાવ પાંચ રાશિઓ પર પડશે. 
 

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1 જુલાઈ 2026ની સાંજે 6 કલાક 51 મિનિટ પર ગ્રહ સૂર્ય અને અરૂણ એકબીજાથી 36° પર સ્થિત હશે, જેથી દશાંક યોગ બનશે. સામાન્ય રીતે દશાંક યોગના પ્રભાવથી માનવ જીવનમાં ખુશીઓનું આગમન થાય છે અને સ્વાસ્થ્ય-આવકમાં સુધાર જોવા મળે છે. આ વખતે પણ 5 રાશિઓ માટે દશાંક યોગ ભાગ્યશાળી સાબિત થશે. આવો જાણીએ તે પાંચ રાશિઓ વિશે, જેના સિતારા જુલાઈમાં ચમકી જવાના છે.

કર્ક રાશિ (Cancer)-2/6

કર્ક રાશિ (Cancer)-

જે લોકોની ઉંમર વધુ છે તે થોડા સમય માટે બીમારીઓની ઝપેટમાં આવવાથી બચી જશે. બાળકો સાથે નવી યાદો બનાવવા મળશે. આ દરમિયાન આર્થિક મુશ્કેલી તમારી ખુશીઓ વચ્ચે આવશે નહીં.

તુલા રાશિ (Libra)-3/6

તુલા રાશિ (Libra)-

કુંવારા લોકોના સંબંધની વાત જુલાઈ 2026મા આગળ વધી શકે છે. આશા છે કે ઘરનું વાતાવરણ પણ પહેલાથી વધુ ખુશીભર્યું રહેશે. આ સિવાય બીમારીઓ પરશાન કરશે નહીં. કામકાજી લોકોની જોરદાર પ્રગતિ આ દરમિયાન થશે.

વૃશ્ચિક રાશિ (Scorpio)-4/6

વૃશ્ચિક રાશિ (Scorpio)-

ખોટા ખર્ચા ઘટાડી ભવિષ્ય માટે સારી બચત કરી શકશો. સાથે પરિવારજનો સાથે ચાલતા વિવાદને દૂર કરવાની તક મળશે. જે લોકોના લગ્ન થયા નથી, તેના માટે કોઈ નજીકના સંબંધીના ઘરેથી લગ્નની વાત આવી શકે છે.  

ધન રાશિ (Sagittarius)-5/6

ધન રાશિ (Sagittarius)-

લાંબા સમયથી જો કોઈ કામ પુરૂ કરવામાં તમને સફળતા મળી રહી નથી તો તેને પૂર્ણ કરવાની તક મળશે. સાથે પૈસાને લઈને ચિંતા રહેશે નહીં. તમે તમારા સંબંધોમાં નવીકરણની ભાવના પણ અનુભવશો, જે સકારાત્મક રહેશે.  

કુંભ રાશિ (Aquarius)-6/6

કુંભ રાશિ (Aquarius)-

જે લોકો પોતાના ઘરથી દૂર રહી અભ્યાસ કરી રહ્યાં છે, તેને અજાણ્યા શહેરમાં પોતાનો હમસફર મળી શકે છે. યોગ્ય સમય પર કારોબારી નિર્ણય લેવાને કારણે તમારે આર્થિક નુકસાનનો સામનો કરવો પડશે નહીં. દિવસ-રાત તમારી પ્રગતિમાં વધારો થશે.  

TAGS:
Dashank Yog
Dashank Yog 2026

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