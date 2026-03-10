ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોતારીખ ફાઈનલ: કરોડો ખેડૂતોની રાહનો આવ્યો અંત, આ દિવસે ખાતામાં આવશે પીએમ કિસાનનો 22મો હપ્તો

તારીખ ફાઈનલ: કરોડો ખેડૂતોની રાહનો આવ્યો અંત, આ દિવસે ખાતામાં આવશે પીએમ કિસાનનો 22મો હપ્તો

PM Kisan 22nd Installment Date: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM-KISAN) યોજનાના 22મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહેલા દેશભરના લાખો ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર છે. આ યોજના હેઠળ 2,000 રૂપિયાના આગામી હપ્તાની તારીખ નક્કી થઈ ગઈ છે.
 

Updated:Mar 10, 2026, 03:05 PM IST

1/8
image

PM Kisan 22nd Installment Date: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM-KISAN) યોજનાના 22મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહેલા દેશભરના લાખો ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર છે. આ યોજના હેઠળ 2,000 રૂપિયાના આવનારા હપ્તાની તારીખ ફાઈનલ થઈ ગઈ છે. સત્તાવાર તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. PM-KISANનો 22મો હપ્તો હોળી પહેલા અપેક્ષિત હતો, પરંતુ હવે આ અઠવાડિયામાં હોળી પછી જાહેર કરવામાં આવશે.  

2/8
image

સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલ સત્તાવાર તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. PM-KISAN પોર્ટલ પરની માહિતી અનુસાર, આ હપ્તો 13 માર્ચે જાહેર કરવામાં આવશે. એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 13 માર્ચ, 2026ના રોજ ગુવાહાટી, આસામથી PM-KISAN યોજનાનો 22મો હપ્તો જાહેર કરશે. નોંધનીય છે કે પ્રધાનમંત્રીએ અગાઉ અનેક પ્રસંગોએ કાર્યક્રમો દરમિયાન જાહેર કર્યા છે.  

3/8
image

PM-KISAN યોજના કેન્દ્ર સરકારની સૌથી મોટી ખેડૂત સહાય યોજનાઓમાંની એક છે. આ યોજના હેઠળ, નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને વાર્ષિક 6000 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય મળે છે. આ રકમ ત્રણ સમાન હપ્તામાં, એટલે કે, દર ચાર મહિને, 2,000 રૂપિયા સીધા ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. આ પૈસા ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) સિસ્ટમ દ્વારા સીધા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, જે મધ્યસ્થીઓની ભૂમિકાને દૂર કરે છે.

4/8
image

પાછલો, એટલે કે, 21મો હપ્તો, 2025ના અંતમાં જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ચુકવણી સામાન્ય રીતે દર ચાર મહિને કરવામાં આવે છે, તેથી ખેડૂતો ફેબ્રુઆરી 2026માં 22મો હપ્તો મળવાની અપેક્ષા રાખતા હતા. જોકે, ફેબ્રુઆરી પૂરો થયા પછી અને હોળી પસાર થઈ ગયા પછી પણ, ચુકવણી કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે ખેડૂતોમાં અપેક્ષા અને ચર્ચા બંને થઈ રહી છે.  

5/8
image

જોકે, બધા નોંધાયેલા ખેડૂતોને આ હપ્તો મળતો નથી. જે ​​ખેડૂતોનું e-KYC અધૂરું છે, જેમના જમીન રેકોર્ડ ચકાસાયેલા નથી, અથવા જેમના પરિવારના સભ્યો સરકારી નોકરી ધરાવે છે અથવા આવકવેરો ભરે છે તેઓ આ યોજના માટે પાત્ર નથી.   

6/8
image

વધુમાં, જો પરિવારના કોઈ સભ્યને 10,000 રૂપિયા કે તેથી વધુનું સરકારી પેન્શન મળે તો હપ્તામાં વિલંબ થઈ શકે છે. સરકાર દરેક હપ્તા પહેલા લાભાર્થીઓની યાદી અપડેટ કરે છે, અને અયોગ્ય વ્યક્તિઓને દૂર કરવામાં આવે છે.

7/8
image

ખેડૂતોને જરૂરી ઔપચારિકતાઓ સમયસર પૂર્ણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ કરવા માટે, ખેડૂતો સત્તાવાર PM-કિસાન વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને લાભાર્થીઓની યાદીમાં તેમના નામ ચકાસી શકે છે. વેબસાઇટ પર રાજ્ય, જિલ્લા, બ્લોક અને ગામની માહિતી દાખલ કરીને યાદી જોઈ શકાય છે.

8/8
image

જો નામ યાદીમાં છે અને બધી માહિતી સાચી છે, તો સરકાર દ્વારા હપ્તો જાહેર થતાં જ 2,000 રૂપિયા સીધા બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.  

PM KisanPM Kisan 22nd InstallmentGujarati Newsnarendra modi22nd installment DatePM Kisan

Trending Photos