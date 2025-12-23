છાતીના પાટિયા બેસી જાય એવી ભયંકર મુશ્કેલીનો સામનો કરશે ગુજરાત! અમદાવાદ-ગાંધીનગરના લોકોએ રહેવું પડશે સાવધાન!
Ambalal Patel Agahi: ફુલગુલાબી ઠંડીનો અહેસાસ સૌ ગુજરાતીઓ વહેલી સવારે કરી રહ્યા છે, પરંતુ હવે ફુલગુલાબી નહીં પણ હાર્ટ થીજવતી ઠંડી માટે તૈયાર રહેજો. કારણ કે આજથી આકરી ઠંડીની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના લોકોએ તો વધારે સાવધાન રહેવું પડશે. તો રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં પણ કડકડતી ઠંડી અનુભવાશે. ત્યારે ક્યાં કેવી પડવાની છે ઠંડી?
સવારે સ્વેટર પહેરીને ઊઠો, બપોરે પંખો ચાલુ કરો અને સાંજે ફરી કંબલ શોધો. હા, આ છે ગુજરાતની ફુલ કન્ફ્યુઝનવાળી ઠંડી. પણ હવે ધ્યાન રાખજો, કારણ કે હવે ફુલ ગુલાબી ઠંડી નહીં પણ ગુજરાતમાં હાર્ટથી જમાવી દે તેવી આકરી ઠંડી આવવાની છે. હવામાન વિભાગે આપી છે ઠંડીને લઈને મોટી ચેતવણી. આગામી 24 કલાકમાં તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો સીધો ઘટાડો થવાનો છે અને ગુજરાતીઓ કહેતા જોવા મળશે. અરે, કશ્મીર જેવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે.
સવાર પડે એટલે હાથ ઘસતા ઘસતા ચા પીવાની ફરજ, રાતે સુઈએ એટલે રજાઈની શોધ. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ઠંડી પોતાનું પૂરું ફોર્મ બતાવાની તૈયારીમાં છે. હવામાન વિભાગના કહેવા મુજબ આગામી 7 દિવસ રાજ્યનું વાતાવરણ રહેશે સુકું. એટલે કે, વરસાદ નહીં, પણ ઠંડી તમને સુકવી નાખશે. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 17.2 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા, ગાંધીનગરમાં 16.5 ડિગ્રી તાપમાનની આગાહી છે, એટલે કે, આ બંને શહેરોમાં સ્વેટર, શાલ અને જાકેટ ફૂલ ઓન મોડમાં રાખજો.
છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં સૌથી વધુ ઠંડી લાગી છે જૂનાગઢના કેશોદને. જ્યાં 12.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. જ્યારે સૌથી વધુ લઘુત્તમ તાપમાન ઓખામાં 22 ડિગ્રી નોંધાયું. હવામાન વિભાગની સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, આવતા દિવસોમાં પવન બદલાશે અને સાથે જ ઠંડીનો મારો વધુ તેજ બનશે. ખાસ કરીને વહેલી સવાર અને મોડી રાત્રે. તો ગુજરાતીઓ, હવે ફુલ ગુલાબી ઠંડીને અલવિદા કહો, કેમ કે, આવવાની છે સાચી, સોલિડ અને સીટી વગાડે એવી ઠંડી. ધાબળા તૈયાર રાખજો.
ડિસેમ્બરના ત્રણ સપ્તાહ પૂરા થયા હોવા છતાં ગુજરાતમાં શિયાળો હજુ ટોપ ગિયરમાં આવ્યો નથી. લોકો ઠંડીના આગમનની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યાં છે. પરંતું ઠંડી આવી નથી રહી. હવામાન નિષ્ણાતો પણ ઠંડી ન આવવાના કારણો જણાવી ચૂક્યા છે. ત્યારે એક નવું કારણ સામે આવ્યું છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે હિમાલયથી આવતા પવનની નબળી ગતિ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બર્ન્સ પણ ઠંડીનું પ્રમાણ ઘટવા માટે જવાબદાર છે.
સામાન્ય રીતે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરીમાં હિમાલય ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમના ઠંડા પવનો તરફથી ગુજરાત સુધી પહોંચે છે. આ વર્ષે આ પવનનું જોર નબળું હોવાથી ઠંડીનો પ્રભાવ ઓછો રહ્યો છે. ઉત્તર ભારતમાં વારંવાર આવતાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને પગલે વાદળછાયું અને ભેજવાળું વાતાવરણ રહે છે, જેના પગલે રાત્રિના તાપમાનમાં ઘટાડો નહીં થવાથી ગુજરાત સુધી મજબૂત રીતે ઠંડી પહોંચતી નથી.
બીજી તરફ, અરબી સમુદ્રકી આવતા ભેજવાળા પવનો પણ રાતના તાપમાનને નીચું જવા દેતા નથી. જેને કારણે રાતના સમયે પણ ઠંડી લાગતી નથી. આનું કારણ ક્લાયમેટ ચેન્જ હોઈ શકે છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ઠંડી ન આવવાનું કારણ જણાવતા કહ્યું કે, ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે ઠડી ઓછી પડી રહી છે. ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમ ન આવવાના કારણે ઠંડી પડી રહી નથી.
અંબાલાલ પટેલ કહે છે કે, 23 થી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં સખત ઠંડી પડશે. જમ્મુ કાશ્મીરના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસમાં જઈ શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં સખત ઠંડી પડશે. મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ કચ્છ અને અમરેલીમાં ઠંડી પડશે. તો વલસાડના ભાગોમાં ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. આ સાથે જ વાદળવાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે.
