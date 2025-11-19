ડિસેમ્બરમાં આ રાશિના જાતકોને મોજે દરિયા, 5 ગ્રહો બદલશે ચાલ, નોકરી-વ્યવસાયમાં થશે પ્રગતિ
December 2025 Grah Gochar : ડિસેમ્બરમાં મંગળ, ગુરુ અને શુક્ર સહિત અનેક રાજયોગ બની રહ્યા છે. તેથી આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. ડિસેમ્બર મહિનો કઈ રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
December 2025 Grah Gochar : ડિસેમ્બરમાં ઘણા ગ્રહો તેમની રાશિ બદલવા જઈ રહ્યા છે. આ મહિને ગુરુથી મંગળ અને સૂર્ય સુધી બધા તેમની રાશિ બદલશે. આ ગ્રહોના પરિવર્તનને કારણે કેટલીક રાશિઓને નસીબ, કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
મંગળ પોતાની રાશિમાં હોવાથી આ રાશિ ઉર્જા અને સફળતાથી ભરપૂર રહેશે. વધુમાં ગુરુ આઠમા ભાવમાં રહેશે. ડિસેમ્બરમાં આ રાશિના જાતકોને મિલકત, જમીન અને રોકાણોમાંથી નોંધપાત્ર લાભ મળી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરનારાઓને સફળતા મળી શકે છે. નેતૃત્વ કૌશલ્યમાં સુધારો થશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે.
ધન રાશિ
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોના જીવન પર શનિનો ખાસ પ્રભાવ પડી શકે છે. શનિ આ રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. વધુમાં બુધ, સૂર્ય, શુક્ર અને મંગળ પણ ડિસેમ્બરમાં ગોચર કરશે. પરિણામે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો બધી બાજુથી લાભની અપેક્ષા રાખી શકે છે. આ રાશિમાં બુધાદિત્ય, શુક્રાદિત્ય, મંગળ આદિત્ય, અને ત્રિગ્રહી અને પંચગ્રહી યોગનું સંયોજન બનશે. સકારાત્મક પ્રભાવો લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આપશે.
મીન રાશિ
આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં શનિ ગ્રહ રહેશે. ગુરુ પણ ચોથા ભાવમાં રહેશે. પરિણામે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોના સુખ-સુવિધાઓ ઝડપથી વધી શકે છે. નવા કારકિર્દી વિકલ્પો ખુલશે સાથે સાથે પ્રમોશન અને પગારમાં પણ વધારો થશે. પરિવારમાં કેટલાક સારા સમાચાર મળી શકે છે. સંપત્તિમાં વધારો થશે અને બચત પણ સફળ થઈ શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
