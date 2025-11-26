ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

નવી નોકરીની તક, વધશે બેંક બેલેન્સ... વર્ષનો છેલ્લો મહિનો આ 4 રાશિઓ માટે લકી

December 2025 Rashifal : વર્ષનો છેલ્લો મહિનો ડિસેમ્બર આ ચાર રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ રાશિના જાતકોને તેમની કારકિર્દી, વ્યવસાય અને નાણાકીય બાબતોમાં નોંધપાત્ર લાભ થશે. વર્ષના અંતમાં તેમના બાકી રહેલા કાર્યો પણ પૂર્ણ થશે.

Updated:Nov 26, 2025, 05:06 PM IST

December 2025 Rashifal : 2025નો છેલ્લો મહિનો ડિસેમ્બર શરૂ થવાનો છે. જ્યોતિષીઓ કહે છે કે ડિસેમ્બરમાં ગ્રહોની ચાલ 4 રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં સૂર્ય, શુક્ર અને મંગળ વૃશ્ચિક રાશિમાં રહેશે. બુધ તુલા રાશિમાં, ગુરુ કર્ક રાશિમાં અને શનિ મીન રાશિમાં રહેશે. તેથી આ ગ્રહોની સ્થિતિ આ 4 રાશિઓના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.  

વૃશ્ચિક રાશિ 

વર્ષનો છેલ્લો મહિનો તમને નાણાકીય અને માનસિક શક્તિ પ્રદાન કરશે. તમે લાંબા સમયથી જે કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો તેમાં તમને સફળતા મળી શકે છે. નવી નોકરી માટેની તમારી શોધ સફળ થઈ શકે છે. નોકરી બદલવા માટે આ સારો સમય માનવામાં આવે છે. અચાનક લાભથી નાણાકીય સ્થિરતા આવશે.

તુલા રાશિ 

ડિસેમ્બર મહિનો તુલા રાશિ માટે પ્રગતિનો સંકેત આપે છે. તમારી કારકિર્દીમાં મોટો અને સકારાત્મક પરિવર્તન આવી રહ્યો છે. તમને પ્રમોશન, પગાર વધારો અથવા કંઈક એવું મળી શકે છે જે તમે ઇચ્છો છો. તમને સારી નોકરીની તક મળી શકે છે જે લાંબા ગાળે તમને લાભ કરશે. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ પણ સારી રહેશે અને ખર્ચ નિયંત્રણમાં રહેશે.

મકર રાશિ 

આ સમય ઉદ્યોગપતિઓ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ રહેશે. તમારા ખર્ચ ઓછા હોવા છતાં નફો વધશે. તમને કામ પર નવી જવાબદારી મળી શકે છે. તમારા નેતૃત્વના ગુણો અધિકારીઓને ખુશ કરશે. પરિવારમાં ખુશી વધશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

