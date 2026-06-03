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Photos: દિલ્હીમાં ભયાનક અગ્નિકાંડ, મૃતકોમાં મોટાભાગના વિદેશી નાગરિકો, અનેક લોકોએ જીવ બચાવવા ભૂસકા માર્યા

Written ByViral Raval
Published: Jun 03, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:00 PM IST

દક્ષિણ દિલ્હીના માલવીય નગરમાં આજે સવારે એક હોટલમાં ભીષણ આગ લાગી. આ  ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 20થી વધુ લોકોના જીવ ગયા છે. દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ મૃતકોમાં મોટાભાગના વિદેશી નાગરિકો હતા. એએનઆઈના રિપોર્ટ મુજબ માલવીય નગર બનાવ પર ડીસીપી સાઉથ અનંત મિત્તલે કહ્યું કે, આજે સવારે 8.48 કલાકે ફ્લોરિશ સ્ટે B & B માં આગ લાગી હોવાની માહિતી મળી. સ્થાનિક પોલીસકર્મીઓ તરત ઘટનાસ્થળે પહોચ્યા અને બચાવ તથા રાહતકાર્ય શરૂ કરાયું. ફાયરની 8 ગાડીઓની મદદથી આગ પર કાબૂ મેળવી લેવાયો છે. પોલીસ, ફાયર સેવા અને અન્ય ઈમરજન્સી કર્મીઓના આપસી તાલમેળથી કરાયેલા પ્રયત્નોના કારણે 40થી વધુ લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે અને નજીકની હોસ્પિટલોમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયા છે. આ ઘટનામાં 21 લોકોએ અત્યાર સુધીમાં જીવ ગુમાવ્યા છે. બચાવ અને સર્ચ અભિયાન હજુ ચાલુ છે. 
 

મૃતકોમાં મોટા ભાગના વિદેશી નાગરિકો- દિલ્હી પોલીસ1/6

મૃતકોમાં મોટા ભાગના વિદેશી નાગરિકો- દિલ્હી પોલીસ

દિલ્હી પોલીસે માલવીયનગરની હોટલમાં આગ લાગવાની ઘટનામાં મૃત્યુઆંક 21 પહોંચ્યો હોવાની પુષ્ટિ  કરી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે માર્યા ગયેલામાં મોટાભાગના લોકો વિદેશી નાગરિકો છે. 

લોકોએ જીવ બચાવવા માટે ભૂસકા માર્યા2/6

લોકોએ જીવ બચાવવા માટે ભૂસકા માર્યા

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે હોટલની પાસે મેક્સ હોસ્પિટલ છે, જ્યાં સારવાર માટે આવતા લોકો આ હોટલમાં રોકાતા હતા. એવું કહેવાય છે કે જે સમયે આ અકસ્માત થયો ત્યારે તે વખતે હોટલમાં વિદેશી પર્યટકો રોકાયેલા હતા. આગની લપેટો વધતા લોકો ઉપરના માળેથી કૂદકા મારવા માટે મજબૂર થયા હતા. સ્થાનિકોએ રસ્તાઓ પર ગાદલા બીછાવીને તેમની મદદ કરી. કેટલાક લોકોનું તો સ્થાનિકોએ અંદર જઈને રેસ્ક્યૂ કર્યું. 

બેઝમેન્ટના એક્ઝિટ પર તાળુ?3/6

બેઝમેન્ટના એક્ઝિટ પર તાળુ?

આ ઘટનામાં સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ સામે આવી કે ભવનના બેઝમેન્ટમાં અનેક લોકો રહેતા હતા અને બેઝમેન્ટમાં જવાનો ફક્ત એક જ રસ્તો હતો. જેના પર બહારથી તાળું મારેલું હતું. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા બાદ તાળું તોડીને લોકોને રેસ્ક્યૂ કરવા માંડ્યા હતા. આ સાથે જ પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે બેઝમેન્ટમાં તાળું કેમ હતું.   

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આ સમગ્ર ઈમારતની બનાવટને લઈને સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે હોટલની અંદરથી સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળવા માટે કોઈ પણ વૈકલ્પિક ઈમરજન્સી રસ્તો નહતો. હોટલમાં આવવા અને જવા માટે સામેની બાજુ ફક્ત એક જ મુખ્ય રસ્તો તો અને દુર્ભાગ્યપણે સૌથી પહેલા આ રસ્તા પાસે જ આગ લાગી. જેના કારણે લોકોનું બહાર નીકળવું અશક્ય બની ગયું. 

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પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ માલવીય નગર  ઘટનામાં થયેલી જાનહાનિ પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને પ્રત્યેક મૃતકના પરિજનોને 2 લાખ રૂપિયા અને ઘાયલોને 50000 રૂપિયાનું વળતર આપવાની જાહેરાત કરી. 

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માલવીય નગર ઘટનામાં 21 લોકોના મોત પર સંયુક્ત પોલીસ આયુક્ત વિજયકુમારે કહ્યું કે અમે ઈમારતના માલિક વિશે પણ તપાસ કરી રહ્યા છીએ. 

TAGS:
Malviya Nagar
fire
restaurant
Delhi

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