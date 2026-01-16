મોટી ભૂલ! વચ્ચે હાઈટેન્શન ટાવર, છતાં શરૂ કરી દેવાયો દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ-વે
Delhi Mumbai Express Way સંદીપ વસાવા/સુરત : દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ-વે પર વચ્ચોવચ હાઈટેન્શન ટાવર છતાં રોડ શરૂ કરાયો. હાઈટેન્શનવાળો હાઈવે ડાયવર્ઝનના ભરોસે કીમ-અંકલેશ્વર સેક્શન શરૂ કરાયો. હાઈવે આસપાસ 9 ટાવર ઉભા છે. કુલ 9 ટ્રાન્સમિશન ટાવરનું શિફ્ટિંગ કરવામાં આવશે. 50-50 ટન વજન અને 400 કેવીના ટાવર છે, જે NHAI ટાવરોને પોતાના ખર્ચે હટાવશે. ફેબ્રુઆરી અંત સુધી માં ત્રણ વિભાગો સંયુક્ત રીતે જોડાઈ વીજ પોલ હટાવવા તેવી શક્યતા છે.
મુંબઈ-દિલ્હી એક્સપ્રેસ-વેના ગુજરાતમાં પ્રથમ સેક્સન નરોલી-એના (બારડોલી) શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. થોડા દિવસો પહેલા કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીએ પણ એક્સપ્રેસ વેની મુલાકત લીધી હતી. એક્સપ્રેસ વે માર્ગ લોકોની સુવિધા માટે જલ્દી શરૂ કરવામાં ખાતરી આપી હતી. ત્યારબાદ હવે થોડા દિવસ પહેલા કીમ-અંકલેશ્વર સેક્શન પર 30 કિમીનો હિસ્સો વાહનો માટે ખુલ્લો તો મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. પરંતુ કીમથી લગભગ 15 કિમી દૂર પિલુદરા ગામ પાસે આ હાઈવે શરૂ થવા છતાં અધૂરો છે.
તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે અહીં એક્સપ્રેસ-વેના મુંબઈ તરફના અલાઈનમેન્ટની બરાબર વચ્ચે 400 કેવીનો એક પ્રાઈવેટ હાઈ-ટેન્શન ટ્રાન્સમિશન ટાવર ઊભો છે. ભરૂચ-અંકલેશ્વરથી કીમ આવતા આ ટાવર હાલ આ સેક્શનનો સૌથી મોટો અવરોધ સાબિત થઈ રહ્યો છે. જેને હટાવવાની કામગીરી હજુ સુધી શરૂ થઈ શકી નથી.
આ પેકેજ-5માં મુખ્ય સિવિલ સ્ટ્રક્ચર અને રોડ લેયરનું આશરે 95-97% કામ પૂરું થઈ ગયું છે. રોડ માર્કિંગ, લેન પેઈન્ટિંગ ફિનિશિંગ, સાઈન બોર્ડ, સુરક્ષા સંકેત, કેશ બેરિયર અને સુરક્ષા સંબંધિત અન્ય કામો સામેલ છે. 9 ટાવરને હટાવવાના છે જે કામ હજી બાકી છે.
ટાવર માટે ફાઉન્ડેશનનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. એક્સપ્રેસ-વેના પેકેજ-5 એટલે કે કીમ-અંકલેશ્વર સેક્શનને હવે શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જોકે, કીમ નજીક ભરૂચ થી અંકલેશ્વર-કીમ આવતા અલાઈનમેન્ટની વચ્ચે એક 400 કેવીનો હાઈ-ટેન્શન ટ્રાન્સમિશન ટાવર છે. કુલ 9 ટાવર છે જેનું શિફ્ટિંગ કરવાનું છે. એક-એક ટાવરનું વજન 50-50 ટન છે. ફાઉન્ડેશન વર્ક શરૂ કરી દેવાયું છે. જરૂરી સાધનો આવતા જ શિફ્ટિંગ શરૂ થશે. ફેબ્રુઆરી અંત સુધીમાં કામ પૂરું થવાની શક્યતા જોવા મળી રહી છે.
આ વીજ લાઈન એસ્સારના ઈન્ડસ્ટ્રિયલ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલી છે. તેથી તેમાં એસ્સાર, ટ્રાન્સમિશન યુટિલિટી અને NHAI ત્રણેયની સંયુકત મંજૂરી જરૂરી હોય છે. જેની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ચૂકી છે. મહત્વ નું છે કે એક તરફ અડચણરૂપ વીજ પોલ છે. જેના કારણે એક્સપ્રેસ વે પર સ્પીડ બ્રેકર મુકવામાં આવ્યા છે જે વાહન ચાલકો ને અચરચ પમાડે છે. તો બીજી તરફ વાહન ચાલકો પાસે ટોલ ટેક્સ ઉઘરવાનું પણ શરૂ કરી દેવાયું છે. એક તરક પર સોડ સેફટી સહિત સુવિધા નો અભાવ છે. અધુરો માર્ગ શરૂ કરી દેવાયો છે અને ટેક્સ પણ વસૂલવામાં આવી રહ્યો છે.
