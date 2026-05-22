/જાણો છો, વિખ્યાત સુરતી લોચો એ ખરેખર તો રેસિપીનો ‘લોચો’ જ હતો?

Surat Street Food Khaman Accidental Innovation : ગુજરાતની ખાણીપીણી એટલે સ્વાદની નગરી. જે બાર ગાવે બોલી બદલાય તેમ ગુજરાતમાં સ્વાદ બદલાય. શહેરનું નામ લો, એટલે મગજમાં તેની ખાણીપીણી દેખાઈ આવે. આવી જ રીતે સુરતનું નામ લો તો મગજમાં સૌથી પહેલા લોચો આવી જાય. પરંતું શુ તમે જાણો છો કે, સુરતની આ સૌથી સ્વાદિષ્ટ અને ફેમસ ખાણીપીણી અને સ્ટ્રીટ ફૂડ ક્યારેય ન બનતી, જો ખમણ બનાવવામાં ભૂલ ન થઈ હોય. જુના જમાનમાં થયેલી રસોડાની એક ભૂલ કેવી રીતે માસ્ટરપીસમાં બદલી, અને કેવી રીતે સુરતી લોચાનું આવિષ્કાર થયું, જાણો આ સ્વાદિષ્ટ વાનગીનો રસપ્રદ ઇતિહાસ
શું તમે જાણો છો, સુરતનું સૌથી સ્વાદિષ્ટ અને પ્રખ્યાત સ્ટ્રીટ ફૂડ સુરતી લોચો, ક્યારેય ન બનત. હકીકતમાં તે ખાવાનું બનાવવામાં થયેલી એક ભૂલનું પરિણામ છે. ક્યારેક ક્યારેક ઈતિહાસની સૌથી ફેમસ ડિશ પણ સુખદ અકસ્માત હોય છે. જ્યારે પારંપરિક, મુલાયમ ખમણ બનાવવાના પ્રયાસમાં કોઈ ગરબડી થઈ ગઈ, તો તેનું પરિણામ ચોંટેલુ, પીગળેલુ અને ટેક્ચસર બદલાઈ ગયું, જેણે ખાણીપીણીની અને ખમણની વ્યાખ્યા જ બદલી નાંખી.
કહાની ત્યારે શરૂ થાય છે, જ્યારે ફર્મેન્ટેડ ચણાના લોટમાં ભૂલથી વધારે પાણી નાંખી દેવાયું. પરંતુ ખરાબ થયેલા ઘોલને ફેંકી દેવાને બદલે, તેને સ્ટીમ કરવાનો નિર્ણય કરાયો, જેથી જોઈ શકાય કે તેમાં શું થઈ રહ્યું છે.
વધારે પાણીદાર થવાથી, સ્ટાર્ચ યોગ્ય માત્રામાં ફેલાઈ ન શક્યું. તેમજ સૂકા સ્પંજમાં સેટ પણ ન થઈ શક્યું. જ્યારે સ્ટીમનું ઢાંકણ ખોલાયું તો, નરમ, પુડિંગ જેવા ટેસ્ટવાળી પેસ્ટ બની હતી. મતલબ કે લોચો લાગ્યો. ગુજરાતમાં જેને અનાયાસે કરાયેલી ભૂલને તળપદા શબ્દોમાં લોચો લાગ્યો કહેવાય છે એ... એટલે પડી ગયું નામ લોચો
હવે તેને ખમણથી અલગ કેવી રીતે પાડી શકાય, તે માટે ડિશમાં થયેલી ભૂલમાં માખણ, મસાલેદાર લાલ મરચા પાઉડર, કુરકુરી સેવ અને સમારેલી ડુંગળી ઉપરથી નાંખવામાં આવી. ગરમ પીગળતા પ્રોટીનને માખણે વધુ પીગળાવી દીધું. તમામ મસાલા મિક્સ કરાયા બાદ તે ગળાથી સડસડાટ ઉતરી જાય તેવું ફ્લેવર બની ગયું. જે સૂકા ખમણમાં ક્યારેય પોસિબલ ન હતું. આમ, જે કિચનમાં એક ફેલ્યોર પ્રોડક્ટ, એક ભૂલ હતી, તે સુરતનું ફેમસ સ્ટ્રીટફૂડ અને ખાણીપીણી બની ગઈ. ખીણીપીણીના આવા અનેક માસ્ટરપીસ ભૂલભૂલમા બન્યા છે.
સુરતી લોચો ચણાની દાળ, અડદની દાળ, અને પૌંઆથી બનાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત તેમા લીલું મરચું, આદુની પેસ્ટ, હીંગ, હળદર પાવડર, કાળા મરી, લાલ મરચા પાવડદર, ઈનો, મીઠું, લીલા ઘાણાની ચટણી, લીબું અને ઝીણી સેવનો ઉપયોગ થાય છે. તેના બાદ સ્વાદિષ્ટ સુરતી લોચો બને છે. સ્વાદિષ્ટ સુરતી લોચા માટે દાળને પાંચથી 6 કલાક પલાળવી પડે છે. જ્યારે કે પૌંઆને પણ 10 મિનિટ સુધી પાણીમાં પલાળવુ પડે છે.
સુરતી લોચાને ગરમાગરમ ખાવાની જ અસલી મજા છે. પ્લેટમાં ર્વ કરતા જ તેને વચ્ચેથી ચમચાથી ફાડી લો. ઉપરથી લીંબુનો રસ નીચોવી લો. તેમાં ચટણી ઉમેરો. જો તમે ચટપટું ખાવાના શોખીન છો, તો લાલ મરચાનો વઘાર ઉમેરો.