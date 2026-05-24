Summer Hacks: ભીષણ ગરમીના કારણે તપતા રુમને ઠંડો કરવાનો દેશી જુગાડ, આ ટ્રીક ક્યારેય ફેલ નથી થતી

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 24, 2026, 12:57 PM IST|Updated: May 24, 2026, 12:57 PM IST

Home Cooling Hacks: 25 તારીખથી 9 દિવસ નૌતપા શરુ થશે. આ દિવસો દરમિયાન ભીષણ ગરમી પડવાની સંભાવના હોય છે. આખા દિવસની ગરમી પછી રુમ ભયંકર રીતે ગરમ થઈ ગયા હોય છે. ખાસ કરીને જે લોકોનું ઘર આખો દિવસ બંધ રહે તેમનું ઘર સાંજ સુધીમાં ભઠ્ઠી જેવું થઈ જાય છે. આ સ્થિતિમાં ઘરમાં એસી વિના ઠંડક પ્રસરી જાય તે માટે શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

ઘર એસી વિના ઠંડું થશે

2 જૂન સુધી નૌતપાના દિવસો હશે આ દિવસો દરમિયાન ગરમીથી પોતાને બચાવવાની સાથે ઘરમાં ઠંડક રહે તેવા પ્રયત્ન પણ કરવા જોઈએ. આજે તમને કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય જણાવીએ જેને અપનાવવાથી ઘર નેચરલી ઠંડુ રહેશે. આ દેશી જુગાડની મદદથી લોકો પોતાના ઘર એસી વિના ઠંડા રાખે છે.   

પડદા અને બારી-દરવાજા બંધ રાખવા

ઘરમાં ઠંડક રહે તે માટે સવારે 10 વાગ્યા પછી ઘરના બારી-દરવાજા બંધ કરી પડદા ઢાંકી દેવા. ઘરમાં સૂર્યનો તાપ ન આવે તે માટે લાઈટ રંગના પણ જાડા પડદા લગાવો. આખો દિવસ પડદા અને બારી-દરવાજા બંધ રાખવા.  

ઘરના બારી દરવાજા ખોલી નાખવા

ઘરમાં સાંજે ઠંડક કરવા માટે સૂર્યાસ્ત થઈ જાય પછી ઘરના બારી દરવાજા ખોલી નાખવા. ઘરમાં ક્રોસ વેન્ટીલેશન થાય તે રીતે બારીઓ ખુલ્લી રાખવી જેથી ઘરમાં ઠંડી હવા ફેલાય અને ગરમ થયેલી દીવાલો ઠંડી થવા લાગે. ઘરના મુખ્ય દરવાજાની આગળ પણ પાણીનો છંટકાવ કરી દો.  

છત અને પ્લાંટ્સમાં પાણી છાંટો

સાંજે ઘરમાં ઠંડક કરવા માટે સૂર્યાસ્ત થઈ જાય પછી ઘરની છત પર પાણીનો છંટકાવ કરવો. ઘરના બારી દરવાજા ખોલી અગાસી પર પાણી છાંટવું. જો ઘરમાં ઈનડોર પ્લાંટ્સ રાખ્યા હોય તો ઠંડક વધારવા માટે સાંજે છોડમાં પાણી છાંટો તેનાથી ઘરમાં ઠંડક વધશે.   

ખસના પડદા

જો ગરમીનું પ્રમાણ વધારે હોય તો ઘરમાં ખસના ઘાસના પડદા લગાવો. ખસના પડદા પર દિવસ દરમિયાન પાણી છાંટવું તેનાથી ઘરમાં સુગંધ અને ઠંડક પ્રસરે છે. આ સિવાય બપોરના સમયે ચાદરને ભીની કરી બારી પર પડદાની જેમ લટકાવી પંખો ઓન કરવાથી પણ રુમમાં એસી જેવી ઠંડક ફેલાઈ જશે.     

