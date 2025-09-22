માર્કેટમાં ઘટાડો છતા સીધો 4000 રૂપિયા વધી ગયો આ શેર, એક દિવસમાં જ કર્યો કમાલ, જાણો
Stock Rose: ભારતીય ટાયર ઉત્પાદક MRF ના શેરમાં સોમવારે તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો. આજે ટ્રેડિંગ દરમિયાન શેર ₹4,115 અથવા 2.7% વધીને ₹154,055 ની ઇન્ટ્રાડે ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. શેરમાં આ વધારો GST સંબંધિત સમાચારને કારણે થયો હતો.
ભારત સરકારે ટાયર પર GST દર ઘટાડવાનો નિર્ણય લીધો છે, જે આજથી, 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે ગ્રાહકો હવે ઓછા ભાવે ટાયર ખરીદી શકશે. નીચા ભાવથી ગ્રાહકોને સીધો ફાયદો થશે.
વાહન માલિકો માટે વાહન જાળવણી ખર્ચ ઘટશે, જ્યારે વધુ ગ્રાહકોને નવા ટાયર ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે. વધુમાં, બજારમાં સ્પર્ધા વધશે, જેના કારણે અન્ય ટાયર ઉત્પાદકો કિંમતો ઘટાડવા અથવા ઓફરો ઓફર કરવા માટે પ્રેરિત થશે.
આ GST ઘટાડાથી માત્ર ગ્રાહકોને જ ફાયદો થશે નહીં પરંતુ ભારતીય ટાયર બજારમાં પ્રવૃત્તિમાં પણ વધારો થશે.
જૂન ક્વાર્ટરમાં MRFનો ચોખ્ખો નફો આશરે 14% ઘટીને ₹484 કરોડ થયો. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં, કંપનીએ ₹563 કરોડનો નફો કર્યો હતો. આ ઘટાડો મુખ્યત્વે રબરના ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે હતો. ઓપરેટિંગ આવક 6.8% વધીને ₹756 કરોડ થઈ. કુલ ખર્ચમાં 9.8% નો વધારો થયો, જેમાં સામગ્રીનો વપરાશ અડધાથી વધુ હતો. આ વધારો 6.4% હતો, જેના કારણે નફા પર દબાણ આવ્યું.
