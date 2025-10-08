મોટા સંકટની આહટ? કિંમતો આસમાને છતા ચીન આડેધડ ખરીદી રહ્યું છે સોનું, ઠેલા ભરીને જમા કરી રહ્યો છે આ મુસ્લિમ દેશ... સૌથી વધારે કયા દેશ પાસે છે ગોલ્ડ?
Highest Gold Reserve: સોનાનો ભાવ અત્યાર સુધીના સૌથી ઊંચા સ્તરે છે. તે એટલું મોંઘું થઈ ગયો છે કે સામાન્ય ખરીદદારો સોનાની દુકાનો પર જવાનું ટાળી રહ્યા છે. સોનાની કિંમત ચિંતાનો વિષય બની રહી છે, તેઓ દિવાળી અને ધનતેરસ દરમિયાન તેમની ખરીદી કેવી રીતે મેનેજ કરશે તે અંગે આશ્ચર્યચકિત થઈ રહ્યા છે.
Highest Gold Reserve: ચિંતા ફક્ત ખરીદદારો માટે જ નહીં પરંતુ ઝવેરીઓ માટે પણ છે, કારણ કે ઊંચા ભાવ ખરીદી ઓછી કરી રહ્યા છે, જેના કારણે વેચાણ પર અસર પડી રહી છે. જ્યારે આ એક છૂટક મુદ્દો છે, ત્યારે વિશ્વભરના દેશો પુષ્કળ પ્રમાણમાં સોનું ખરીદી રહ્યા છે. સોનાની ખરીદીના રેકોર્ડ તૂટી રહ્યા છે. ભાવ સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચવા છતાં, ચીન સહિત ઘણા દેશો હજુ પણ સોનું ખરીદી રહ્યા છે.
સોનાની કિંમત દરરોજ રેકોર્ડ તોડી રહી છે. ભારતમાં, છેલ્લા આઠ મહિનામાં સોનાના ભાવમાં 45%નો ઘટાડો થયો છે. જાન્યુઆરી 2025માં 10 ગ્રામ દીઠ 78000-80000 સોનું વેચાતું હતું, જે હવે 123450 રૂપિયાના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરને વટાવી ગયું છે. MCX પર સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 120815 રૂપિયાને વટાવી ગયો છે. સોનાની ગતિ ધીમી પડવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. સામાન્ય લોકો ખરીદી કરવાનું ટાળી રહ્યા છે, ત્યારે વિશ્વભરના ઘણા દેશો પુષ્કળ પ્રમાણમાં સોનું ખરીદી રહ્યા છે.
આ વર્ષે, સોનું 40 વખત સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યું છે. ઊંચા ભાવો વચ્ચે પણ, વિશ્વભરના દેશો મોટા પ્રમાણમાં સોનું ખરીદી રહ્યા છે. છેલ્લા 28 મહિનામાં કેન્દ્રીય બેંકોએ 27 વખત સોનું ખરીદ્યું છે. ફક્ત ઓગસ્ટમાં જ કેન્દ્રીય બેંકોએ 15 ટન સોનું ખરીદ્યું. સૌથી આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે, કઝાકિસ્તાનની કેન્દ્રીય બેંકે આ રકમનો અડધો ભાગ, એટલે કે 8 ટનથી વધુ ખરીદી કરી. મુસ્લિમ દેશો દ્વારા તેમના સોનાના સ્ટોકને વધારવા માટે સોનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ખરીદી સાથે, કઝાકિસ્તાનનો સોનાનો ભંડાર 308 ટનથી વધુ થઈ ગયો છે.
સોનાની ખરીદીમાં ચીન પણ પાછળ નથી. ચીન સતત સોનું ખરીદી રહ્યું છે. ચીનની સેન્ટ્રલ બેંકે સતત દસમા મહિને સોનું ખરીદ્યું છે. ચીની સેન્ટ્રલ બેંકમાં સોનાનો જથ્થો 2,300 ટનથી વધુ થઈ ગયો છે. વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના ડેટા અનુસાર, ચીન સતત તેના સોનાના ભંડારમાં વધારો કરી રહ્યું છે, જ્યારે ભારતની RBIએ સતત બીજા મહિને સોનાની ખરીદી સ્થગિત કરી છે.
ચીનની સેન્ટ્રલ બેંક, પીપલ્સ બેંક ઓફ ચાઇના, સતત સોનાની ખરીદી કરી રહી છે. ચીનનો સોનાનો ભંડાર $253.8 બિલિયન સુધી પહોંચી ગયો છે, જે તેના કુલ ભંડારના 7.6% છે. ફક્ત 2025ના વર્ષ પર નજર કરીએ તો, ચીને 21 ટન સોનું ખરીદ્યું છે. અગાઉ, 2024માં, ચીને 44 ટન અને 2023માં, તેણે 225 ટન ખરીદ્યું હતું. હકીકતમાં, ચીન તેના સોનાના ભંડારને 5,000 ટન સુધી વધારવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. ચીન સોનાની શક્તિને સમજે છે અને વિશ્વની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા માટે તેના સોનાના ભંડારમાં સતત વધારો કરી રહ્યું છે. હાલમાં, ચીન પાસે 2,300.4 ટન સોનું છે.
કોવિડ-19 મહામારી પછી આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહેલા ચીનનું અર્થતંત્ર ઉથલપાથલનો સામનો કરી રહ્યું છે. ચીનનો GDP વૃદ્ધિદર ઘટ્યો છે. ચીન ઊંડા આર્થિક સંકટમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. ચીનમાં રિયલ એસ્ટેટ ડૂબી રહ્યું છે, બેરોજગારી ચરમસીમાએ છે. તે જ સમયે, લોકોનો શેરબજાર પર વિશ્વાસ ઘટી રહ્યો છે. પરિણામે, લોકો સલામત રોકાણ તરીકે સોના તરફ વળ્યા છે. ચીન તેની અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂત કરવા માટે આક્રમક રીતે સોનું ખરીદી રહ્યું છે. સોનાના ભાવ જે રીતે વધી રહ્યા છે, તે ચોક્કસ છે કે કોઈ દેશ પાસે જેટલું વધુ સોનું હશે, તેટલો તે વધુ શક્તિશાળી બનશે. ભૂ-રાજકીય તણાવ અને આર્થિક કટોકટી વચ્ચે, ચીન સલામત રોકાણ તરીકે સોનામાં રોકાણ વધારી રહ્યું છે.
સોનાના રાજાઓની યાદીમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ટોચ પર છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિશ્વનો સૌથી મોટો સોનાનો ભંડાર ધરાવે છે, તેની સરકારી તિજોરીમાં 8133 ટન સોનું છે. જર્મની 3352 ટન સાથે બીજા ક્રમે છે. ઇટાલી 2452 ટન સોના સાથે ત્રીજા ક્રમે છે. ફ્રાન્સ 2437 ટન સોના સાથે ચોથા ક્રમે છે. રશિયા 2340 ટન સોના સાથે પાંચમા ક્રમે છે. ઓગસ્ટ 2025 સુધીમાં ભારત પાસે 879.98 ટન સોનું હતું.
