આખરે બની ગઈ વિનાશકારી યુતિ, 2 શક્તિશાળી ગ્રહો વચ્ચે આ રાશિવાળાનો ખુડદો બોલાશે, આર્થિક પાયમાલીના એંધાણ

Surya Shani Yuti: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ સૂર્ય એ ગ્રહોના રાજા ગણાય છે અને શનિ ન્યાયના દેવતા અને કર્મોના ફળ આપનાર તરીકે ગણવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સૂર્ય અને શનિ પિતા-પુત્ર પણ છે. પરંતુ પિતા પુત્ર હોવા છતાં તેમની વચ્ચે દુશ્મનાવટનો ભાવ છે. સૂર્યના 15મીના રોજ મીનમાં ગોચર સાથે જ સૂર્ય અને શનિની યુતિ થઈ છે જે કેટલીક રાશિઓ માટે પડકાર લાવી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે. 

Updated:Mar 16, 2026, 08:49 AM IST

વૈદિક જ્યોતિષમાં ગ્રહોની ચાલ અને યુતિનું આગવું મહત્વ હોય છે. જ્યારે ગ્રહોની એકબીજા સાથે યુતિ બને તે ચાલમાં ફેરફાર થાય ત્યારે તેની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર પડતી હોય છે. 15મી માર્ચના રોજ રવિવારે એક એવો સંયોગ થયો જે જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ ચિંતાજનક ગણાય છે. 15મી માર્ચે રાતે 1.08 કલાકે સૂર્ય મીન રાશિમાં ગોચર કરી ગયા. મીન રાશિ એ ગુરુની રાશિ ગણાય છે. જ્યાં હાલ પહેલેથી શનિ અને શુક્ર  છે. આવામાં સૂર્ય અને શનિની યુતિ બની રહી છે. સૂર્ય અને શનિનું એક સાથે હોવું એ જીવનમાં પડકારો ઊભા કરી શકે છે. આ સાથે કેતુની સ્થિતિ પણ એક વિશેષ યોગ બનાવી રહી છે. આથી કેટલીક રાશિના જાતકોએ આ સમયમાં સતર્કતા વર્તવી પડશે. જાણો કઈ રાશિના જાતકોએ સાવધાની રાખવી પડશે. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકોએ આ સમય થોડો સતર્કતા રાખીને કાઢવો પડશે. સૂર્ય હાલ સિંહ રાશિના આઠમાં ભાવમાં રહેશે અને કેતુનો પ્રભાવ પણ જોવા મળી શકે છે. આવામાં સરકારી કામ, દસ્તાવેજી પ્રક્રિયા અને કાનૂની મામલે સાવધાની રાખવી પડશે. બેંક કે રોકાણ સંબંધિત નિર્ણયો લેતા પહેલા તમામ જાણકારી સારી રીતે ચકાસી લેવી. 

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર કાર્યક્ષેત્રે દબાણ વધારનારું રહી શકે છે. છઠ્ઠા ભાવમાં સૂર્ય આવવાથી જવાબદારીઓ વધી શકે છે. ઉતાવળમાં લેવાયેલો કોઈ પણ નિર્ણય મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. આ દરમિયાન કેટલાક લોકોને કાર્યસ્થળે કે સંબંધોમાં ટીકાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આથી ધૈર્ય અને સમજદારીથી સમય કાઢવો. 

મીન રાશિ

મીન રાશિ માટે તો હાલ સમય પડકારવાળો છે કારણ કે એક તો શનિની પનોતીનો બીજો તબક્કો ચાલુ છે. સૂર્યનું ગોચર પણ પાછું મીન રાશિમાં જ થયું છે જ્યાં પહેલેથી શનિ છે. આથી આ રાશિવાળાને સૌથી વધારે પ્રભાવ પડી શકે છે. વ્યક્તિગત જીવન કે પરિવારમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળી શકે છે. આર્થિક નિર્ણયો સમજી વિચારીને લેવા જરૂરી છે. પરિવાર અને કામ વચ્ચે સંતુલન જાળવી રાખવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે. 

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના બારમાં ભાવમાં ગોચરનો પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. જેના કારણે ખર્ચા વધશે. અચાનક ખર્ચા વધી જાય આથી આર્થિક મામલે સતર્કતા અને સમજદારી રાખવી. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ખર્ચા  થઈ શકે. આ સાથે ફાલતું ખર્ચા પર નિયંત્રણ રાખવું. 

 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

Surya Gocharsun transitsurya shani yutiUnlucky RashiastrologyHoroscope

