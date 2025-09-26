ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

મિથુન રાશિમાંથી કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે દેવગુરૂ, 4 રાશિના લોકોને મળશે સફળતા પર સફળતા !

Guru Gochar: 18 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ, દેવગુરુ તેની ગતિ બદલીને મિથુન રાશિમાંથી કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગુરુને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તે જ્ઞાન, શિક્ષણ, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ, બાળકો, મોટા ભાઈઓ, દાન, સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિ માટે જવાબદાર ગ્રહ હોવાનું કહેવાય છે.
 

Updated:Sep 26, 2025, 07:45 PM IST

1/7
image

Guru Gochar: ગુરુનો પ્રભાવ વ્યક્તિના ભાગ્ય અને તકોને સીધી અસર કરે છે. ગુરુ પુનર્વાસુ, વિશાખા અને પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રોનું શાસન કરે છે. આ નક્ષત્રો સાથે સંકળાયેલા લોકોને ગુરુ તરફથી વિશેષ આશીર્વાદ મળે છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, જ્યારે ગુરુ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારોનો અનુભવ થશે. આ સમય શિક્ષણ, જ્ઞાન અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ માટે અનુકૂળ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન નાણાકીય લાભ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થવાની પણ શક્યતા છે.   

2/7
image

કર્ક રાશિમાં ગુરુનો પ્રભાવ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે નસીબમાં વધારો, નવી તકો, કારકિર્દીમાં પ્રગતિ અને પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ અને સુખ લાવશે. ખાસ કરીને શિક્ષણ, આધ્યાત્મિકતા અથવા સામાજિક સેવાના ક્ષેત્રોમાં સંકળાયેલા લોકોને ગુરુના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. ચાલો જાણીએ ગુરુના ગ્રહણથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.  

3/7
image

વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિના લોકોના જીવનમાં મોટા ફેરફારો થઈ શકે છે. નાણાકીય સુખાકારી મજબૂત રહેશે, પરંતુ ખર્ચાઓ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. કૌટુંબિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિનો અનુભવ થશે, અને વૈવાહિક સકારાત્મકતા વધશે.

4/7
image

સિંહ રાશિ: ગુરુનું ગોચર સિંહ રાશિ માટે ફાયદાકારક રહેશે. અટકેલા પૈસા પાછા મળવાના સંકેતો છે. કામમાં અપેક્ષા કરતાં વધુ સફળતા મળશે અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થશે. કલા અથવા સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ વધશે.  

5/7
image

મિથુન રાશિ: આ રાશિને નાણાકીય લાભ અને સારા સમાચાર મળી શકે છે. પરિવાર સાથે સમય વિતાવવા અને મુસાફરી કરવાની તકો પણ મળશે. અધિકારીઓ ખુશ થશે, અને તમારા માનમાં વધારો થશે.  

6/7
image

મેષ રાશિ: આ રાશિ માટે આ સમય શુભ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને તમે કામ પર સકારાત્મક વાતાવરણનો અનુભવ કરશો. તમને તમારા વ્યવસાય અને કારકિર્દીમાં નવો માર્ગ બનાવવાની તકો મળશે. જૂના મિત્રોને મળવાની અથવા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવાની સંભાવના છે.  

7/7
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી

Guru GocharRashifalHoroscopeGujarati Newsspiritual newsJupiter Transit In CancerDevgurugemini

Trending Photos