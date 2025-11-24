મિથુન રાશિમાં દેવગુરુ કરશે પ્રવેશ, આ રાશિઓના શરૂ થશે સારા દિવસો !
Guru Transit: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં દેવગુરુ ગુરુનું વિશેષ સ્થાન છે. ગુરુને જ્ઞાન, શિક્ષણ, ધર્મ, આધ્યાત્મિકતા, ભાગ્ય, સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ, લગ્ન, વૈવાહિક સુખ અને બાળકો માટે જવાબદાર ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તે સત્ય, નૈતિકતા, યોગ્ય નિર્ણય, ન્યાય અને આદર આપનાર ગ્રહ પણ છે.
Guru Transit: જીવનમાં વૃદ્ધિ અને સકારાત્મકતા લાવવામાં ગુરુની ભૂમિકા સૌથી મજબૂત માનવામાં આવે છે. 5 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, ગુરુ તેના ઉચ્ચ રાશિ કર્કને છોડીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુ 1 જૂન, 2026 સુધી આ રાશિમાં રહેશે. મિથુન રાશિમાં ગુરુનો પ્રવેશ કેટલીક રાશિઓ માટે સારા સમયની શરૂઆત કરશે. ચાલો જાણીએ કે ગુરુના મિથુન રાશિમાં પ્રવેશથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
તુલા રાશિ: ગુરુનો પ્રભાવ તુલા રાશિ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. ભાગીદારીમાં પ્રગતિ થશે, અને વ્યવસાયિકોને વિસ્તરણની તકો મળશે. વિદેશી સંબંધ અથવા તક અચાનક તમારા માર્ગે આવી શકે છે. વૈવાહિક જીવન મધુર બનશે, અને પ્રેમ સંબંધો વધુ ગંભીર બનશે. માનસિક તણાવ ઓછો થશે, અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત બનશે. નાણાકીય બાબતોમાં પણ સુધારો થશે.
સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિ માટે, ગુરુનું ગોચર કારકિર્દીમાં મોટા ફેરફારો લાવી શકે છે. તમારો પ્રભાવ વધશે, તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે, અને તમને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. નાણાકીય રીતે, સમય સારો રહેશે, નવો પ્રોજેક્ટ લાભ લાવી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ઇચ્છુકો માટે આ ખૂબ જ શુભ સમય છે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે, અને કોઈ ધાર્મિક કે શુભ પ્રસંગ માટે તકો મળશે.
મિથુન રાશિ: ગુરુ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે, તેથી આ રાશિના જાતકોને સૌથી વધુ લાભ થશે. કારકિર્દીમાં નવી દિશા ઉભરી આવશે, નોકરીમાં ફેરફારની તકો વધશે, અને વરિષ્ઠ લોકો તરફથી સહયોગ મળશે. નાણાકીય પરિસ્થિતિ મજબૂત થશે, અને અટકેલા ભંડોળ પાછું મળી શકે છે. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ રહેશે, ઉચ્ચ શિક્ષણ, વિદેશમાં અભ્યાસ અથવા પરીક્ષામાં સફળતાની શક્યતા મજબૂત રહેશે. સંબંધો પણ સ્થિર બનશે, અને અપરિણીત વ્યક્તિઓને શુભ પ્રસ્તાવો મળી શકે છે.
મેષ રાશિ: આ સમય મેષ રાશિ માટે ભાગ્યનો સમય સાબિત થશે. નવી તકો ઉભરી આવશે, જૂના કાર્યો પૂર્ણ થશે, અને મોટા પ્રોજેક્ટ્સ સફળ થશે. નાણાકીય લાભ અને રોકાણો નફાકારક રહેશે. સંબંધોમાં સુધારો થશે, અને પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશે. આ ગોચર મુસાફરી, અભ્યાસ, નોકરીમાં ફેરફાર અથવા નવું સાહસ શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ રહેશે.
કુંભ રાશિ: આ ગોચર કુંભ રાશિમાં નવો આત્મવિશ્વાસ લાવશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે, રોકાણોથી લાભ થશે, અને અટકેલા કામમાં ગતિ આવશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન અથવા નવી સ્થિતિ મળવાની શક્યતા છે. સર્જનાત્મક અથવા મીડિયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકો નોંધપાત્ર સફળતાનો અનુભવ કરી શકે છે. પરિવારમાં ખુશહાલીનું વાતાવરણ રહેશે, અને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. મુસાફરી પણ ફાયદાકારક રહેશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
