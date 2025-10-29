142 દિવસ બાદ યોગનિદ્રામાંથી જાગશે ભગવાન વિષ્ણુ, આ 4 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ; મળશે સફળતા!
Devuthani Ekadashi 2025: આ વખતે દેવઉઠી એકાદશી જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે, કારણ કે આ દિવસે ખાસ યોગ બની રહ્યા છે. દેવઉઠી એકાદશીના દિવસે રવિ યોગ અને રુચક મહાપુરુષ રાજ યોગ બની રહ્યા છે. દેવઉઠી એકાદશી પર લગભગ 142 દિવસ પછી ભગવાન વિષ્ણુ યોગનિદ્રામાંથી જાગશે. જેના કારણે કેટલાક રાશિના જાતકો પર ભગવાન વિષ્ણુ વિશેષ આશીર્વાદ વરસાવશે.
આ વર્ષે દેવઉઠી એકાદશી 1 નવેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવશે. દેવઉઠી એકાદશીને દેવોત્થાન અને દેવ પ્રબોધિની એકાદશી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. દેવઉઠી એકાદશી એ દિવસને દર્શાવે છે, જ્યારે બ્રહ્માંડના રક્ષક ભગવાન વિષ્ણુ તેમની ચાર મહિનાની યોગનિદ્રામાંથી જાગે છે. આ સાથે જ ચાતુર્માસ સમાપ્ત થાય છે. આ એકાદશીથી હિન્દુ ધર્મમાં તમામ શુભ કામ શરૂ થાય છે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
ભગવાન વિષ્ણુ યોગનિદ્રામાંથી જાગ્યા બાદ મેષ રાશિના જાતકો માટે શુભ સમય આવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન મેષ રાશિના જાતકોને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. જીવનમાં સારા સમાચાર પાપ્ત થઈ શકે છે. સુખદ દિવસો શરૂ થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિ
ભગવાન વિષ્ણુ યોગનિદ્રામાંથી જાગ્યા બાદ કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુભ સમય આવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન કર્ક રાશિના જાતકો પ્રગતિ કરી શકે છે. આર્થિક રીતે સમય સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળી શકે છે. ભગવાનના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
ભગવાન વિષ્ણુ યોગનિદ્રામાંથી જાગ્યા બાદ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ સમય શરૂ થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને કરિયરમાં પ્રગતિ અને માન-સન્માન મળી શકે છે. રોકાણ માટે સમય શુભ રહેશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત બની શકે છે.
કુંભ રાશિ
ભગવાન વિષ્ણુ યોગનિદ્રામાંથી જાગ્યા બાદ કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો ખૂબ જ અનુકૂળ રહી શકે છે. આ સમય દરમિયાન કુંભ રાશિના જાતકોને મોટાભાગના પ્રયાસો સફળ થવાની સંભાવના છે. સમાજમાં માન-સન્માન વધી શકે છે. લગ્નજીવન સુખી રહેશે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
