Astro Tips: રસોઈ બનાવતી વખતે કરેલા આ કામથી લક્ષ્મીજી થાય છે પ્રસન્ન, છપ્પરફાડ ધન લાભ થવાના યોગ સર્જાવા લાગે
Astro Tips: રસોડું ફક્ત ભોજન બનાવવા માટેનું અલગ સ્થાન છે તેવું નથી. ઘરની સમૃદ્ધિને આકર્ષિત કરવાનું કેન્દ્ર બિંદુ પણ રસોડું છે. જેમ આપણા શરીરમાં હૃદય ખાસ હોય છે તેમ ઘરમાં રસોડું ખાસ હોય છે. વર્ષોથી રસોડા સંબંધિત કેટલાક ટોટકા પ્રચલિત છે. આ ટોટકા વિશે માનવામાં આવે છે કે આજે પણ તેને કોઈ અજમાવે તો ચોક્કસથી ધન લાભ સહિતના ફાયદા જોવા મળી શકે છે.
તવા પર દૂધ છાંટવું
ઘણીવાર સામાન્ય અને નાનકડું કામ મોટી અસર કરી જાય છે. આવી જ અસર થશે જો તમે ગરમ તવા પર રોટલી પહેલા દૂધ છાંટવાનું શરુ કરશો. ગરમ તવા પર દૂધ છાંટવાથી ઘરમાં સમૃદ્ધિ વધે. આ કામ રાહુ અને શુક્રના ઉપાય તરીકે પણ કરી શકાય છે. તવો રાહુનું પ્રતીક છે અને શુક્ર દૂધનું. આ કામ કરવાથી રાહુ શાંત થાય છે અને શુક્ર શુભ ફળ આપતો થાય છે.
ખાલી તવાને ગરમ ન કરો
રોટલી કરતાં પહેલા તવો ગરમ કરવો જરૂરી છે પરંતુ ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ખાલી તવાને ક્યારેય ગરમ ન કરો. તમે જોયું હશે કે મંમ્મી કે ઘરની મહિલાઓ તવા પર ઘીનું પાત્ર રાખી પછી તવો ગરમ કરે છે. આવું એટલા માટે કે અગ્નિ પર તવાને ચઢાવો ત્યારે તેને ખાલી ન રાખો. તેના પર કંઈક મુકવું જોઈએ.
ઊભો કે ઊંધો તવો ન રાખો
રોટલી કરી લીધા પછી તવો રાખવામાં પણ સાવધાની રાખવી. તવાને હંમેશા સાફ કરીને મુકવો અને તવો હંમેશા સીધો જ રાખવો. રોટલીની લોઢીને ક્યારેય ઊંધી કે ઊભી રાખવી નહીં. તવો હંમેશા સીધો રાખો અને એવી જગ્યાએ મુકો જ્યાં કોઈની નજર ન પડે.
પહેલી રોટલી ગાયને
પહેલી રોટલી ગાયને આપવાની પરંપરા વર્ષો જૂની છે. આ કામ વિશે સૌથી વધુ ચર્ચા થાય છે કારણ કે આ ઉપાય ચમત્કારી ફળ આપનાર છે. ઘરમાં બનતી પહેલી રોટલી ગાયને ખવડાવવાનો નિયમ બનાવો પછી જુઓ તમારા ઘરમાં દિવસ-રાત બરકત વધતી જણાશે.
