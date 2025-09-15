ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Dhan Labh: આ સંકેત મળે તો સમજી લેજો દિવાળી સુધીમાં થશે અણધાર્યો ધનલાભ, ઘરમાં થઈ જાય ધનના ઢગલા

Dhan Labh ke Sanket: માતા લક્ષ્મી પ્રસન્ન થઈ જાય તો ઘર ધન-સમૃદ્ધિથી ભરાય જાય છે. એવા કેટલાક સંકેતો છે જેના પરથી જાણી શકાય કે તમારા પર માં લક્ષ્મી પ્રસન્ન છે અને તમારા ઘરમાં વાસ કરવાના છે. 
 

Updated:Sep 15, 2025, 04:46 PM IST

માં લક્ષ્મી

લક્ષ્મીજી ક્યારેય એક જગ્યાએ રોકાતા નથી. તેમને ઘરમાં સ્થાયી કરવા હોય તો અનેક જતન કરવા પડે છે. જે ઘરમાં માં લક્ષ્મી વાસ કરવાના હોય ત્યાં તેમના આગમન પહેલા કેટલાક સંકેતો જોવા મળે છે. આ સંકેતો મળે તો ઘરમાં એટલું ધન આવે છે કે જેની કલ્પના પણ ન કરી શકાય. જો તમને પણ આવા સંકેત જોવા મળે તો સમજી લેજો કે દિવાળી પહેલા તમારા ઘરમાં ધનના ઢગલા થઈ શકે છે.   

સપનામાં લક્ષ્મીજી કે ઘુવડના દર્શન

જો સપનામાં માં લક્ષ્મી કે તેમનું વાહન ઘુવડ દેખાય તો તે શુભ સંકેત ગણાય છે. આ ઈશારો છે કે તમારી આર્થિક સમસ્યા દુર થવાની છે. માં લક્ષ્મીની કૃપાથી ઘરમાં અપાર ધન વધી શકે છે. આ સંકેત રાતોરાત ભાગ્ય બદલવાનો ઈશારો હોય છે.   

ઘરમાં પોઝિટિવિટી

ઘરમાં વાતાવરણ શાંતિભર્યું અને પોઝિટિવ લાગે તો તે સ્પષ્ટ સંકેત છે કે તમારો સમય બદલવાનો છે. માં લક્ષ્મીની કૃપા થવાની હોય ત્યારે આવો સંકેત મળે છે.   

ઘરની સામે ગાયનું છાણ

જો ઘરના આંગણે ગાય આવે અને તે છાણ કરે તો તે શુભ સંકેત ગણાય છે. આ સંકેત છે કે તમારો સમય બદલશે અને ધન સંપત્તિ વધવાની છે.   

શંખનો અવાજ આવવો

સવારના સમયે જો ક્યાંયથી શંખ વાગવાનો અવાજ તમને સંભળાય તો સમજી લેવું તમારું ભાગ્ય ચમકવાનું છે. માં લક્ષ્મીને શંખ અતિ પ્રિય છે. આ સંકેત જણાવે છે કે માં લક્ષ્મીના આશીર્વાદ મળવાના છે.   

કળશ દેખાવો

જો ઘરેથી નીકળો અને તમને ક્યાંય પાણી કે દૂધ ભરેલો કળશ દેખાય તો તે ધન લાભ થવાનો સંકેત હોય શકે છે.  

Dhan LabhDiwali 2025goddess lakshmiધન લાભના સંકેત

