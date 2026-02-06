ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

23 ફેબ્રુઆરીએ બનશે ધનશક્તિ રાજયોગ! મંગળ અને શુક્ર યુતિમાં રહેશે, જાણો 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓ

Mangal Shukra Yuti: 23 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, મંગળ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં શુક્ર પહેલાથી જ હાજર છે. બે ગ્રહોની યુતિ ધન શક્તિ રાજ યોગનું નિર્માણ કરશે. જ્યોતિષીય માન્યતા અનુસાર, આ યોગ 4 રાશિના જાતકો માટે સંપત્તિ, કારકિર્દી અને પ્રતિષ્ઠાના મામલામાં સકારાત્મક પરિણામો લાવી શકે છે.
 

Updated:Feb 06, 2026, 05:46 PM IST

Mangal Shukra Yuti: વૈદિક જ્યોતિષમાં, જ્યારે બે પ્રભાવશાળી ગ્રહો એક સાથે આવે છે, ત્યારે તેમનો પ્રભાવ ખાસ માનવામાં આવે છે. 23 ફેબ્રુઆરીએ મંગળ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, એક એવી રાશિ જ્યાં શુક્ર પહેલાથી જ હાજર છે. મંગળને ઉર્જા અને હિંમતનો કારક માનવામાં આવે છે, જ્યારે શુક્ર સંપત્તિ, સુખ અને સમૃદ્ધિ સાથે સંકળાયેલ છે.   

આ બંનેનો આ યુતિ ધનશક્તિ રાજયોગની રચના માટે પરિસ્થિતિઓ બનાવી રહી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેની અસરો નાણાકીય પ્રગતિ અને કેટલીક રાશિઓ માટે આદરમાં વધારો થવાના સ્વરૂપમાં જોવા મળી શકે છે.   

વૃશ્ચિક રાશિ: આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો અનુભવી શકે છે. તેઓ તેમના ઘર, વાહન અથવા મિલકત સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લઈ શકે છે. કૌટુંબિક વાતાવરણ સારું રહેશે. તેમની માતા તરફથી સહયોગ અથવા લાભ મળવાની શક્યતા છે. તમે માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરશો.  

મિથુન રાશિ: આ યોગ મિથુન રાશિ માટે નસીબ લાવી શકે છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. અભ્યાસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સફળતા મેળવી શકે છે. મુસાફરીની તકો ઊભી થઈ શકે છે, ખાસ કરીને લાંબી કે વિદેશ યાત્રાઓ થઈ શકે છે. તેમની કારકિર્દીમાં નવી દિશા મળવાની શક્યતા છે.  

મકર રાશિ: મકર રાશિના જાતકો માટે, આ સમય નાણાકીય બાબતો માટે સારો છે. અણધાર્યા લાભની શક્યતા છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. તમારા શબ્દો લોકો પર પ્રભાવ પાડશે, જેનાથી તમારા નોકરી કે વ્યવસાયમાં લાભ થશે. તમને કામ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે.  

કુંભ રાશિ: આ યોગ તમારી પોતાની રાશિમાં બની રહ્યો છે, તેથી તે તમારા વ્યક્તિત્વ પર સીધી અસર કરશે. આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે, અને તમને સમાજમાં માન મળશે. તમને તમારા કારકિર્દીમાં નવી ઓળખ મળી શકે છે. લગ્ન સંબંધો મધુર રહેશે. જીવનમાં સંતુલન જળવાઈ રહેશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

