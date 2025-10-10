Dhanteras 2025: આ 4 રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી રહેશે ધનતેરસ, પૈસાનો થશે વરસાદ, ઘરમાં હશે માતા લક્ષ્મીનો વાસ!
Dhanteras 2025 Lucky Rashi: બસ હવે દિવાળીના તહેવારની શરૂઆત થવાની છે. 18 ઓક્ટોબરે ધનતેરસ છે. આ તિથિ પર ભગવા ધન્વંતરિ અવતરિત થયા. આ તિથિ પર ધનના દેવતા કુબેર દેવની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. આવો જાણીએ આ વખતે ધનતેરસ કયા જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેવાની છે.
ધનતેરસ પર અતિ શુભ યોગ
આ વખતે ધનતેરસ પર અતિ શુભ યોગ બની રહ્યો છે. આ વખતે ધનતેરસ પર બ્રહ્મ યોગનો દુર્લભ સંયોગ થશે જે મોડી રાત સુધી ચાલશે. ધનતેરસ પર અતિ શુભ શિવવાસ યોગ બની રહ્યો છે. આ યોગના પ્રભાવથી ચાર રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે અને નાણાની સમસ્યા દૂર થશે.
મેષ રાશિ
આ ધનતેરસ પર મેષ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. કમાણીનો રસ્તો ખુલશે અને આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી સારી થશે. જૂના અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. નોકરી બદલી મોટા પગારમાં નોકરી કરવાની તક મળશે. અચાનક ધનલાભ થવાથી આર્થિક મુશ્કેલી દૂર થશે. ભૌતિક સુખમાં વધારો થશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોને આ ધનતેરસથી વેપારમાં લાભનો માર્ગ ખુલશે. નોકરીમાં મોટું પદ મળશે. બેરોજગારોને સારા સમાચાર મળશે. કાયદાકીય વિવાદ ખતમ થશે. પૈતૃક સંપત્તિ પ્રાપ્ત થશે. જૂની ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. જાતક માનસિક રૂપથી સંતોષ પ્રાપ્ત કરશે અને ખુશીમાં જીવન પસાર કરશે. પ્રગતિનો યોગ બનશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ વર્ષે ધનતેરસ ભાગ્યશાળી રહેવાની છે. નોકરીમાં પ્રમોશન અને વેપારમાં નફાનો યોગ બનશે. નવી પ્રોપર્ટી ખરીદવાનો માર્ગ ખુલશે. પૈસા કમાવા માટે કરેલા પ્રયાસો સફળ થશે. લગ્ન જીવનમાં પ્રેમ વધશે અને જીવનસાથીનો સાથ મળશે. જાતકોને સંપત્તિ, સન્માનની પ્રાપ્તિ થશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકોને આ ધનતેરસના દિવસથી ભરપૂર લાભ થશે. ધન આગમનના માર્ગ ખુલશે અને કમાણી વધશે. જૂના રોકાણથી મોટો લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી મજબૂત થશે. જીવનમાં ખુશીઓનું આગમન થશે અને સમાજમાં સન્માન વધશે. જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
