Dhanteras 2025: ધનતેરસ પર ડબલ રાજયોગથી ધનવાન બનશે આ 5 રાશિઓ, મળશે ધન-સંપત્તિનું સુખ

Dhanteras 2025 Horoscope: ધનતેરસ પર આ વખતે ઘણા શુભ યોગનો સંયોગ એક સાથે બની રહ્યો છે. ધનતેરસ પર આ વખતે બુધાદિત્ય રાજયોગ, હંસ રાજયોગ અને બ્રહ્મ યોગનો મહાસંગમ થઈ રહ્યો છે. ધનતેરસ પર આ શુભ સંયોગ પાંચ રાશિના જાતકો માટે ખુશીઓ લાવશે. 

Updated:Oct 15, 2025, 02:44 PM IST

Dhanteras Rashifal 2025: ધનતેરસ પર આ વખતે ગ્રહોનો અદ્ભુત સંયોગ બની રહ્યો છે. ધનતેરસ પર આ વખતે હંસ રાજયોગ, બુધાદિત્ય રાજયોગ અને બ્રહ્મ રાજયોગનો શુભ સંયોગ બની રહ્યો છે. હકીકતમાં ગુરૂનું ગોચર પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં થઈ રહ્યું છે. જેનાથી હંસ રાજયોગનું નિર્માણ થશે. સાથે આ સમયે બુધ અને સૂર્યની યુતિ કન્યા રાશિમાં હોવાથી બુધાદિત્ય રાજયોગ પ્રભાવશાળી થયો છે. આ સાથે બ્રહ્મ યોગ શુભ સંયોગમાં રહેશે, તેવામાં ધનતેરસ પર મિથુન, કર્ક સહિત પાંચ રાશિના જાતકોને ધનલાભની સાથે નવી તક અને માન-સન્માન મળશે. આવો જાણીએ ધનતેરસ પર કઈ પાંચ રાશિઓને લાભ મળશે.

મિથુન રાશિના જાતકોને મળશે લાભ

મિથુન રાશિના બીજા ભાવમાં હંસ રાજયોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેવામાં મિથુન રાશિના લોકોને ધનતેરસ પર સંપત્તિનું સુખ મળી શકે છે. સાથે આ સમયમાં તમે તમારા કાર્યકૌશલથી બધાને પ્રભાવિત કરશો. હંસ રાજયોગના પ્રભાવથી મિથુન રાશિના જાતકોને મોટી માત્રામાં ધનલાભ થઈ શકે છે. આ સમયમાં તમે ઘણી સંપત્તિ ખરીદી શકો છો. સાથે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. તો પારિવારિક જીવનમાં મતભેદ દૂર થઈ જશે. સાથે તમારી રૂચિ કલાત્મક કાર્યોમાં વધશે. જેનાથી તમે તમારી સ્લિક્સ સારી રીતે ડેવલોપ કરી શકશો.

કર્ક રાશિની અધૂરી ઈચ્છા થશે પૂરી

કર્ક રાશિમાં હંસ રાજ યોગ બની રહ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, શુભ ગ્રહ ગુરુ તમારી રાશિમાં ગોચર કરશે. કર્ક રાશિના લોકોને વાહન કે મિલકત મેળવવાનો આનંદ મળી શકે છે. તમને પૈસા કમાવવાની સારી તકો પણ મળી શકે છે. તમને નવી નોકરીની ઓફર પણ મળી શકે છે. કોઈ અધૂરી ઈચ્છા પણ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમને આત્મવિશ્વાસનો અનોખો અનુભવ પણ થશે. તમારું નાણાકીય જીવન સ્થિર રહેશે.

કન્યા રાશિને મળશે ભાગ્યનો સાથ

કન્યા રાશિમાં બુધાદિત્ય રાજયોગ બની રહ્યો છે. સૂર્ય અને બુધ કન્યા રાશિમાં યુતિમાં રહેશે. ગુરુ પણ તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ તમારા માટે બેવડો લાભ રજૂ કરે છે. કન્યા રાશિની આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનશે. તમે મિલકત પણ ખરીદી શકો છો. આ સમયગાળામાં કારકિર્દીમાં અણધાર્યા લાભ થવાની શક્યતા છે.  

વૃશ્ચિક રાશિને મળશે ભાગ્યનો સાથ

વૃશ્ચિક રાશિના લોકો પર ગુરૂની પંચમ દ્રષ્ટિ રહેશે. તેવામાં ગુરૂની કૃપાથી તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે. સાથે તમે બિઝનેસમાં સારો લાભ હાસિલ કરી લેશો. સાથે સંતાન તરફથી તમને કોઈ સુખદ સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે. તો જે લોકો ખુદનો વેપાર કરે છે તેને આ સમયમાં મોટો લાભ મળી શકે છે. સાથે બિનેઝસમાં તમે સારો લાભ હાસિલ કરી શકો છો.  

મકર રાશિના જાતકોને મળશે ઉપહાર

મકર રાશિના જાતકો ગુરુના સાતમા દ્રષ્ટિકોણના પ્રભાવ હેઠળ રહેશે, સાથે જ સૂર્ય દસમા ઘરમાં રહેશે. આનાથી મકર રાશિના જાતકોને ગુરુ અને સૂર્યથી લાભ મેળવવાની સુવર્ણ તકો મળશે. ધનતેરસ પહેલા તમને નોંધપાત્ર બોનસ પણ મળી શકે છે. પરિવાર અથવા કોઈ વરિષ્ઠ અધિકારી તરફથી તમને કોઈ મહત્વપૂર્ણ ભેટ પણ મળી શકે છે. નસીબ પણ તમારા પક્ષમાં રહેશે. ધનતેરસ પછી સફળતા અને સમૃદ્ધિ તમારા માર્ગે આવવાની શક્યતા છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

