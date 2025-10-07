ધનતેરસ પહેલા આ 4 રાશિઓ થશે માલામાલ ! મંગળ-બુધ કરશે વિશાખા નક્ષત્રમાં ગોચર
દર વર્ષે ધનતેરસનો તહેવાર દેશભરમાં ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે લોકો ધનની દેવી લક્ષ્મી અને ધનના દેવતા કુબેરની પૂજા કરે છે. આયુર્વેદના પિતા ભગવાન ધનવંતરીની પૂજા પણ શુભ માનવામાં આવે છે.
દ્રિક પંચાંગ મુજબ, 13 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ મંગળ સવારે 9:29 વાગ્યે ધનતેરસ પહેલા વિશાખા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ત્રણ દિવસ પછી 16 ઓક્ટોબરના રોજ, સાંજે 7:08 વાગ્યે, બુધ વિશાખા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. જો કે, આ સમયે મંગળ અને બુધ એક જ રાશિ તુલા રાશિમાં યુતિમાં છે, જે પછી એક જ નક્ષત્રમાં લઈ જશે. પરિણામે કેટલીક રાશિઓને ફાયદો થશે.
વૃષભ રાશિ
ધનતેરસ પહેલાનો સમય વૃષભ રાશિ માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે, કારણ કે મંગળ અને બુધ તમને સુખ અને સમૃદ્ધિ લાવશે. જો તમારા ઘરમાં તણાવ પેદા થયો હોય, તો તમને તમારી ભૂલો સુધારવાની તક મળશે. નજીકના સંબંધોમાં પણ પ્રેમ વધશે. વધુમાં તમારી કુંડળી મિલકત ખરીદવાની શક્યતા પણ દર્શાવે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોને ધનતેરસ પહેલા ખોવાયેલી કિંમતી વસ્તુ મળી શકે છે. બચત વધશે અને ઇચ્છિત મિલકત ખરીદવાની તક મળશે. અપરિણીત વ્યક્તિઓ તેમના પરિવાર સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકે છે. વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ પણ આ સમય દરમિયાન સારા સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
મંગળ અને બુધનું વિશાખા નક્ષત્રમાં ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે શુભ રહેશે. ઘરમાં લાંબા સમય સુધી ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે અને પરિવારના સભ્યોની નારાજગી ઓછી થશે. વધુમાં સિંગલ લોકોના લગ્નની ચર્ચા થઈ શકે છે. ધનતેરસ પહેલા નોકરી કરતા લોકોને બોનસ મળવાની પણ શક્યતા છે.
મીન રાશિ
વૃષભ, વૃશ્ચિક અને મકર ઉપરાંત મીન રાશિનો પણ ધનતેરસ પહેલા સારો સમય પસાર થશે. જો પરિણીત લોકો તેમના જીવનસાથી સાથે સારા સંબંધો ન હોય, તો તેમની વચ્ચેની સમસ્યાઓ ઉકેલાઈ જશે. સિંગલ લોકોનો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તેઓ અન્ય લોકો સાથે ખુલીને વાતચીત કરી શકશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
