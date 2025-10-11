આ 4 રાશિઓ માટે ધનતેરસ ખૂબ જ લકી, મા લક્ષ્મીજીની કૃપાથી થશે અણધાર્યો ધનલાભ !
ધનતેરસ દિવાળીની શરૂઆત છે અને તે 18 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવશે. આ વર્ષે ધનતેરસ વધુ ખાસ બનવા જઈ રહી છે, કારણ કે બે શુભ યોગ એક સાથે બનવાના છે. આનાથી ઘણી રાશિઓને ફાયદો થશે.
આ વર્ષે ધનતેરસ 18 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ ઉજવવામાં આવશે. આ વર્ષે ધનતેરસ પર બે શુભ યોગ બની રહ્યા છે. જેમાં પહેલો છે બ્રહ્મ યોગ. જે ઘર અને વ્યવસાયોમાં સકારાત્મક ઉર્જા, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિ લાવવામાં મદદ કરે છે. તો ધનતેરસ પર શુભ શિવવાસ યોગ પણ બની રહ્યો છે, જે પરિવારમાં શાંતિ, સૌભાગ્ય અને સમૃદ્ધિ લાવે છે. આ યોગોના પ્રભાવને કારણે, ચાર રાશિઓને વિશેષ લાભ મળવાની અપેક્ષા છે.
તુલા રાશિ
આ સમય તુલા રાશિના લોકો માટે નાણાકીય અને કારકિર્દીમાં સફળતા લાવશે. પ્રમોશન અથવા નવી નોકરી શક્ય છે. નાણાકીય અવરોધો હળવા થશે અને નાણાકીય સંતુલન વધશે. જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને માનસિક સંતુલન વધશે.
ધન રાશિ
આ ધનતેરસ ધન રાશિના લોકો માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. પૈસા કમાવવાની નવી તકો, વ્યવસાય, રોજગાર અથવા રોકાણ માટે નવા રસ્તા ખુલશે. અગાઉ રોકાયેલા ભંડોળ અથવા બાકી લેણાં મળવાની શક્યતા છે. પરિવારમાં પ્રેમ અને સહયોગ વધશે.
મેષ રાશિ
આ બે યોગોના નિર્માણને કારણે મેષ રાશિના લોકોને ધનતેરસ પર વિશેષ લાભ મળવાની સંભાવના છે. જ્યોતિષીય સંયોજન અને શુભ યોગ આ રાશિના લોકોની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો કરશે, નવી તકો ખોલશે. આ વખતે મેષ રાશિના લોકો માટે આવક અને રોકાણની તકો ખુલી શકે છે. વ્યવસાય, રોજગાર અથવા અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા પૈસા કમાવવાના નવા રસ્તા ખુલશે.
કન્યા રાશિ
આ ધનતેરસ કન્યા રાશિના લોકોને નાણાકીય અને ભૌતિક લાભ થવાની શક્યતા છે. જૂના બાકી દેવાની વસૂલાત થશે અને આવકની નવી તકો ઉભરી આવશે. આ સમય ઉદ્યોગપતિઓ અને રોકાણકારો માટે ફાયદાકારક રહેશે. વાહનો અને અન્ય સુવિધાઓમાં સુધારો થવાની શક્યતા છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
