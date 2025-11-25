ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ધર્મેન્દ્રના નિધન બાદ તેમની સંપત્તિ પર ઉઠ્યો સવાલ! શું સની અને બોબી દેઓલ હશે અસલી વારસદાર?

Dharmendra Death : ધર્મેન્દ્રના નિધને ઈન્ડસ્ટ્રીના લોકો અને તેમના કરોડો ચાહકોને અંદરથી તોડી દીધા છે. અભિનેતાને અંતિમ વિદાય આપવા માટે અનેક બોલીવુડ સ્ટાર્સ સ્મશાન ઘાટ પહોંચ્યા હતા, જેમાં સલમાન ખાન, અમિતાભ બચ્ચન, અભિષેક, સાયરા બાનો અને રણવીર સિંહ સહિત ઘણા કલાકાર આવ્યા હતા. તો હી-મેનના નિધન બાદ ઘણા લોકો વિચારમાં પડી ગયા છે કે તેમની કરોડોની નેટવર્થના માલિક આખરે કોણ હશે? આવો આ વિશે જાણીએ.
 

Updated:Nov 25, 2025, 01:44 PM IST

1/5
image

"શોલે" ના અભિનેતા ધર્મેન્દ્રએ 24 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ તેમના ઘરે અંતિમ શ્વાસ લીધા, ત્યારબાદ તેમને એમ્બ્યુલન્સમાં સ્મશાનગૃહ લઈ જવામાં આવ્યા. પીઢ અભિનેતાના નિધનના સમાચાર સાંભળીને, તેમના મિત્રો તેમના અંતિમ સંસ્કારમાં દોડી આવ્યા. 89 વર્ષીય હી-મેન છેલ્લા કેટલાક સમયથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અનુભવી રહ્યા હતા, અને 12 નવેમ્બરના રોજ તેમને બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સ્વસ્થ થયા પછી તેમને રજા આપવામાં આવી હતી.

ધર્મેન્દ્રની અપકમિંગ ફિલ્મ

2/5
image

હી-મેનએ તેમના સમગ્ર કારકિર્દી દરમિયાન એક પછી એક બ્લોકબસ્ટર હિટ ફિલ્મો આપી, સતત નવ સુપરહિટ ફિલ્મો આપવાનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો. ગઈકાલે સવારે જ તેમની આગામી ફિલ્મ "એકીઝ" નું પોસ્ટર રિલીઝ થયું, જેમાં તેઓ પિતા તરીકે અતિ ભાવુક દેખાતા હતા. અમિતાભ બચ્ચનના પૌત્ર, અગસ્ત્ય નંદા, આ ફિલ્મમાં ડેબ્યૂ કરશે. ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મ 25 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થશે.

 

ધર્મેન્દ્રની નેટવર્થ

3/5
image

ધર્મેન્દ્રએ લગભગ છ દાયકા સુધી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં કામ કર્યું, તેમની કુલ સંપત્તિ ₹450 કરોડ (US$1.2 મિલિયન) હતી. તેમની પાસે મુંબઈ નજીક 100 એકરના ફાર્મહાઉસ સહિત અનેક મિલકતો પણ છે. અભિનેતાની કુલ સંપત્તિનો નોંધપાત્ર હિસ્સો તેમની પ્રોડક્શન કંપની, વિજયા અને ગરમ ધરમ ઢાબામાંથી આવે છે.

 

ધર્મેન્દ્રના છ બાળકો

4/5
image

ધર્મેન્દ્રએ બે વાર લગ્ન કર્યા હતા. તેમની પહેલી પત્ની પ્રકાશ કૌરથી તેમને બે પુત્રો અને બે પુત્રીઓ છે. તેમના બીજા લગ્નથી પણ બે પુત્રીઓ છે, જેમનું નામ એશા દેઓલ અને આહના દેઓલ છે. ધર્મેન્દ્રને છ બાળકો અને બે પત્નીઓ છે, તો તેમની કુલ સંપત્તિનો માલિક કોણ હશે?

 

કોણ હશે માલિક?

5/5
image

હકીકતમાં, જ્યારે ધર્મેન્દ્રએ હેમા માલિની સાથે બીજા લગ્ન કર્યા, ત્યારે તેમણે તેમની પહેલી પત્ની પ્રકાશ કૌર સાથે છૂટાછેડા લીધા ન હતા, જેના કારણે સની અને બોબી દેઓલની માતા આજ સુધી હી-મેનની કાયદેસર પત્ની છે. જોકે, હિન્દુ લગ્ન કાયદા હેઠળ, જો કોઈ પુરુષની પહેલી પત્ની જીવિત હોય અથવા છૂટાછેડા ન લીધા હોય, તો બીજા લગ્ન માન્ય નથી. પરિણામે, સની અને બોબી દેઓલને તેમના પિતા ધર્મેન્દ્રની કુલ સંપત્તિ વારસામાં મળશે.

