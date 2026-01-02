ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુરૂ મંગળનો ધાર્મિક યોદ્ધા યોગ, 6 રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી, આપશે સાહસ-સુખ અને અઢળક ધન

Dharmik Yoddha Yog 2026 : મંગળ અને ગુરૂ મળી પ્રતિયુતિ યોગ બનાવી રહ્યાં છે, જેને ધાર્મિક યોદ્ધા યોગ પણ કહેવામાં આવે છે. આ યોગ ત્યારે બને છે, જ્યારે મંગળ અને ગુરૂ એક-બીજાથી 180 ડિગ્રી પર હોય છે. આ યોગ છ રાશિ માટે અતિ શુભ રહેવાનો છે.


 

Updated:Jan 02, 2026, 11:54 AM IST

Pratiyuti Yog 2026 : ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ ગ્રહ ધન રાશિમાં છે અને દેવતાઓના ગુરૂ બૃહસ્પતિ મિથુન રાશિમાં છે. 10 જાન્યુઆરી 2026ના મંગળ અને ગુરૂ એકબીજાથી 180 ડિગ્રી પર હસે, જે સ્થિતિને જ્યોતિષમાં મહત્વની માનવામાં આવે છે. મંગળ ગુરૂનો 180 ડિગ્રીનો સંબંધ પ્રતિયુતિ યોગ કહેવાય છે, જેને ધાર્મિક યોદ્ધા યોગ પણ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે ગુરૂ જ્ઞાન-ધર્મના કારક છે અને મંગળ સાહસ-શૌર્ય જેવા યોદ્ધાના ગુણ આપે છે. જાણો આ યોગ કઈ છ રાશિઓને લાભ આપશે.

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના સ્વામી મંગળ છે અને આ યોગ જાતકોની સાહસ-ઉર્જા વધારશે. સાથે પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થશે. કરિયરમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે.

 

વૃશ્ચિક

વૃશ્ચિક રાશિના સ્વામી પણ મંગળ ગ્રહ છે, જેથી મંગળ અને ગુરૂનું 180° પર હોવું આ જાતકોને લાભ કરાવશે. અચાનક પૈસા મળી શકે છે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે.

ધન રાશિ

ધન રાશિના સ્વામી ગુરૂ ગ્રહ છે. ગુરૂનો મંગળની સાથે પ્રતિયુતિ યોગ બનવો આ જાતકોની હિંતમ વધારશે. તમે મોટા કામ સરળતાથી કરી શકશો. સાથે ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ થશે. ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે પ્રયાસ કરી રહેલા લોકો માટે આ સમય સફળતાનો છે.

મકર

મકર રાશિના સ્વામી શનિ ગ્રહ છે.પરંતુ મંગળ-ગુરૂનો આ યોગ જાતકોના કરિયર અને જીવન માટે ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. બેરોજગારોને નોકરી મળી શકે છે. 

કુંભ

કુંભ રાશિના સ્વામી શનિ ગ્રહ છે અને આ રાશિના જાતકો પર વિશેષ મહેરબાન રહે છે. ગુરૂ અને મંગળની પ્રતિયુતિ કુંભ રાશિના જાતકોને સંતાન સુખ અપાવશે. સંપત્તિમાં લાભ મળશે. કાર્યક્ષેત્રમાં વર્ચસ્વ વધશે.

મીન

મીન રાશિના સ્વામી ગુરૂ ગ્રહ છે અને આ યોગ જાતકોની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરાવશે. ધન લાભ થઈ શકે છે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામમાં સફળતા મળી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

 

 

