ધુળેટીથી બદલાશે 3 રાશિની કિસ્મત ! શુક્રનું ગોચર 25 માર્ચ સુધી કરશે પૈસાનો વરસાદ !
shukra gochar: 1 માર્ચ, 2026ના રોજ શુક્રનું મીન રાશિમાં ગોચર અને 25 માર્ચ સુધી તેનું હાઈ સ્થાન, ઘણી રાશિઓ માટે શુભ સંકેતો દર્શાવે છે. શુક્ર ગોચર, માલવ્ય રાજયોગ અને કેન્દ્ર-ત્રિકોણ રાજયોગની તમારા ધન, કારકિર્દી અને પ્રેમ જીવન પર અસર વિશે જાણો.
shukra gochar: સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ, પ્રેમ અને સુંદરતાનો ગ્રહ મંગળ, સમયાંતરે રાશિઓ બદલે છે, અને તેનો પ્રભાવ તમામ 12 રાશિઓ પર અનુભવાય છે. હાલમાં, શુક્ર શનિની કુંભ રાશિમાં છે, પરંતુ રવિવાર, 1 માર્ચ, 2026ના રોજ રાત્રે 8.31 વાગ્યે, તે ગુરુની મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
મીન રાશિને શુક્રની ઉચ્ચ રાશિ માનવામાં આવે છે, તેથી આ ગોચરનું વિશેષ મહત્વ છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, શુક્ર મીનમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ માલવ્ય રાજયોગ અને કેન્દ્ર-ત્રિકોણ રાજયોગ રચાશે. શુક્ર 25 માર્ચ સુધી મીનમાં રહેશે, જે ઘણી રાશિઓ માટે ખાસ ફાયદા સૂચવે છે.
વૃષભ રાશિ: વૃષભ રાશિનો અધિપતિ શુક્ર તમારા માટે વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે, અને વ્યવસાયિક નફામાં વધારો થવાના સંકેતો છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિની તકો ઊભી થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં ખુશીઓ વધશે. વૈવાહિક સંબંધો મજબૂત થશે, સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે અને આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે.
મેષ રાશિ: શુક્રનું આ ગોચર મેષ રાશિ માટે આર્થિક રાહત સાબિત થઈ શકે છે. જો પૈસા લાંબા સમયથી અટવાયેલા છે, તો તે પાછા મળવાની શક્યતા છે. રોકાણ નફો લાવી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રહેશે. તમારી કારકિર્દીમાં નવી જવાબદારીઓ અથવા પ્રમોશન શક્ય છે. પ્રેમ સંબંધો મધુર બનશે, સંબંધો વધુ સમજદાર બનશે, અને તમારું સામાજિક વર્તુળ પણ વિસ્તરી શકે છે.
ધન રાશિ: ધન રાશિ માટે, આ સમય પરિવાર અને મિલકત સંબંધિત બાબતો માટે શુભ છે. વાહન અથવા મિલકત ખરીદવાની યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સ્થિરતા વધશે, અને તમને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. વૈવાહિક જીવનમાં સુમેળ સુધરશે. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ મજબૂત થશે. તમે બચત કરવામાં સફળ થઈ શકો છો. પારિવારિક વાતાવરણ સકારાત્મક રહેશે.
