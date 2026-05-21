/Diabetes Alert: સવારે ભૂલથી પણ આ 5 કામ ન કરતાં, નહીંતર આખો દિવસ બ્લડ શુગર હાઈ રહેશે

Diabetes Morning Tips: આજે તમને જણાવીએ સવારની એવી ભૂલો વિશે જે બ્લડ શુગર લેવલ વધારે છે. 5 એવા કામ છે જે ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ સવારે ન કરવા જોઈએ. આ કામ સાથે દિવસની શરુઆત કરવાથી બ્લડ શુગર સ્પાઈક થાય છે.
ડાયાબિટીસ હોય તેમણે સવારે શું કરવું અને શું ન કરવું એ જાણવું જરૂરી હોય છે. જો આ વાતની જાણકારી ન હોય તો સવારે અજાણતાં થયેલી ભુલ આખો દિવસ બ્લડ શુગર લેવલ હાઈ રાખે છે. જે ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે જોખમી છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કયા એવા 5 કામ છે જેને ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ સવારે ન કરવા જોઈએ.
ડાયાબિટીસના પેશન્ટે સવારે આળસના કારણે એક્સરસાઈઝ ન કરવાની ભુલ ન કરવી. સવારે કોઈપણ પ્રકારની શારીરિક ગતિવિધિ ન હોય તો બ્લડ શુગર લેવલ ઝડપથી વધી જાય છે. બ્લડ શુગર મેનેજ કરવા માટે સવારે 10 થી 15 મિનિટ વોક કે કોઈપણ કસરત કરવી જોઈએ.
સવારે ખાલી પેટ ખાંડ અને દૂધવાળી ચા કે કોફી પીવાનું કામ પણ ડાયાબિટીસ હોય તેણે ન કરવું. સવારે ચા કે કોફી પીવાથી કોર્ટિસોલ વધી જાય છે અને તેના કારણે બ્લડ શુગર સ્પાઈક થાય છે.
ઘણા લોકો સવારે વહેલા જાગવાની આળસના કારણે મોડે સુધી સુતા રહે છે અને પછી ઉતાવળમાં નાસ્તો કર્યા વિના જ નીકળી જાય છે. સવારે શરીરને નાસ્તો ન મળે તો કંઈપણ ખાધા વિના પણ બ્લડ શુગર લેવલ વધવા લાગે છે. જેને મેનેજ કરવું મુશ્કેલ હોય છે.
નાસ્તો ન કરવો જેટલી ખરાબ ભુલ છે એટલી જ ખરાબ ટેવ છે સવારે પ્રોટીન અને ફાઈબર યુક્ત નહીં પણ કાર્બ્સથી ભરપુર નાસ્તો કરવો. સવારે નાસ્તામાં ફરસાણ, પોહા, પરોઠા જેવી વસ્તુઓ ખાવાથી પણ શુગર સ્પાઈક થઈ શકે છે. સવારે નાસ્તામાં પ્રોટીન અને ફાઈબરથી ભરપુર વસ્તુઓ લેવી જોઈએ.
ઘણા લોકો સવારે નાસ્તો તો સારો કરે છે પણ તેની સાથે ફ્રુટ જ્યૂસ પીવાની ભુલ કરે છે. આ કામ પણ તમારા બ્લડ સુગર લેવલને વધારી દેશે. સવારે જ્યૂસ પીવાને બદલ કટ કરેલા ફ્રુટ ખાઈ શકો છો.