બાબા વેંગાએ સોના વિશે ભાંખી લીધુ હતું ભવિષ્ય! હવે આગળ શું થશે? જાણો ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી
Baba Vanga Prediction On Gold: પીએમ મોદીએ હાલમાં જ લોકોને એક વર્ષ માટે સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કરી હતી. ત્યારબાદ સોનાની ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટીમાં પણ તોતિંગ વધારો કરવામાં આવ્યો. ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી 5 ટકા થી વધારીને 10 ટકા કરવામાં આવી અને 5 ટકા એગ્રીકલ્ચર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેસ (AIDC) લગાવવામાં આવ્યો. જેના પરિણામ સ્વરૂપે આજે સોનું અને ચાંદી અભૂતપૂર્વ રીતે ઉછાળા મારી રહ્યા છે. પીએમની અપીલ અને એક પીછી એક લેવાઈ રહેલા નિર્ણયોને પગલે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી ફરીથી સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચામાં છે.
જે સોનું છેલ્લા કેટલાક સમયથી સસ્તું થઈને લોકોને ખુશ કરી રહ્યું હતું તેણે અચાનક જ એવો તે યુટર્ન લીધો કે લોકો ચિંતાતુર થઈ ગયા છે. આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત વધારો જોવા મળ્યો છે. પીએમ મોદીએ પહેલા તો લોકોને એક વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદવા માટે અપીલ કરી નાખી અને પછી લોકો સોનું ખરીદવામાં સંયમ રાખે તે હેતુસર ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી પણ વધારવામાં આવી. જેના કારણે સોનાના ભાવમાં આજે તોતિંગ વધારો જોવા મળ્યો છે. ચાંદી પણ જબરદસ્ત ઉછળી છે. ત્યારે આવા સમયે બાબા વેંગાએ સોના વિશે જે ભવિષ્યવાણી કરી હતી તે લોકોને યાદ આવી રહી છે. જાણો શું હતું તે ભવિષ્યવાણીમાં.
બલ્ગેરિયાના હીલર વેન્ઝેલિયા પાંડેવા ગુશ્ટેરોવા કે જેમને દુનિયા બાબા વેંગા તરીકે ઓળખે છે તેમની સોના ઉપરની ભવિષ્યવાણી પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ છે. હાલ જે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેને જોતા શું આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડી રહી છે તેવા લોકોના મનમાં સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે. જો ખરેખર એ સ્થિતિ સર્જાશે તો સામાન્ય લોકો માટે તો સોનું પહોંચ બહાર બની જશે. ઈરાન અને અમેરિકાના યુદ્ધથી ઊભી થયેલી સ્થિતિ અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓને કારણે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘણો વધારો થઈ ચૂક્યો છે. આજે પણ સોનું અને ચાંદી ખુબ ઉછળ્યા. બાબા વેંગાની જે ભવિષ્યવાણી છે તે દર્શાવે છે કે આવનારા સમયમાં તેના ભાવ હજુ પણ વધી શકે છે.
બાબા વેંગા બાલ્કન નોસ્ત્રાડેમસ તરીકે પણ ઓળખાય છે. તેમણે વર્ષ 2026 માટે ભવિષ્યવાણી કરેલી છે જે સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આ વર્ષે દુનિયાભરમાં એક મોટું આર્થિક સંકટ આવશે અને બેંકિંગ સિસ્ટમ ધ્વસ્ત થઈ શકે છે. જ્યારે લોકોને કાગળની કરન્સી પર વિશ્વાસ ઉઠી જશે ત્યારે દરેક જણ સોના તરફ વળશે જેના પરિણામ સ્વરૂપે સોનાના ભાવમાં એટલો વધારો થઈ શકે છે કે જેની આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ.
બાબા વેંગાએ જણાવ્યું કે આર્થિક સંકટ દરમિયાન સોનાના ભાવમાં 25 થી 40 ટકા સુધીનો ઉછાળો આવે તેવી સંભાવના છે. જો આ અનુમાન સાચુ રહ્યું તો સોનું એવા સ્તરે પહોંચશે જે સામાન્ય લોકોની પહોંચ બહાર જતું રહેશે. ઈરાન અમેરિકા વચ્ચેની તણાવની સ્થિતિ જો લાંબો સમય રહેશે તો સોનાના ભાવમાં વધુ ઉછાળો આવી શકે છે.
અત્રે જણાવવાનું કે જ્યારે પણ યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ હોય ત્યારે રોકાણકારો સુરક્ષિત રોકાણ તરફ વળતા હોય છે અને સોના પર રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે. મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ છતાં સોનાના ભાવમાં મામૂલી ઘટાડાએ નાણાકીય વિશ્લેષકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા હતા. પરંતુ પછી તો સોના-ચાંદીના ભાવમાં હવે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
બાબા વેંગાના અનુયાયીઓ મુજબ તેમની ભવિષ્યવાણીઓ પહેલા પણ સાચી પડેલી જોવા મળ્યું છે અને આ વખતે ફાઈનાન્શિયલ ક્રેશને લઈને ક્રેશને લઈને કરાયેલી તેમની ભવિષ્યવાણીના સંકેત જોવા પણ મળી રહ્યા છે. દુનિયાના અનેક ભાગોમાં આર્થિક પતનના સંકેત પહેલેથી જ જોવા મળવા લાગ્યા છે. આ જ કારણ છે કે આ વખતે પણ લોકો તેમની ચેતવણી ગંભીરતાથી લઈ રહ્યા છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રિટેલ રેટ્સ જોઈએ તો આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 8779 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 160411 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. કાલે તેનો બંધ ભાવ 151632 જ્યારે એક કિલો શુદ્ધ ચાંદીના ભાવમાં 21983 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 286850 પર પહોંચી ગયો છે જે કાલે 264867 પર ક્લોઝ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
