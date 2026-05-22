ગુજરાતથી ડીઝલ અછતની ડરામણી તસવીરો : ભીડને કાબૂ કરવા નવી સિસ્ટમ લાગુ, ટોકન નહિ હોય તો ડીઝલ નહિ મળે...!

Published: May 22, 2026, 01:25 PM IST|Updated: May 22, 2026, 01:25 PM IST

Diesel shortage in Gujarat પરખ અગ્રવાલ/ બનાસકાંઠા : ગુજરાતમાં ડીઝલના અછતથી સ્થિતિ કેટલી ભયાવહ બની છે તેની ડરામણી તસવીરો બનાસકાંઠાના અંબાજીથી સામે આવી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતા તાલુકાના રતનપુર સ્થિત પેટ્રોલ પંપ પર ઈંધણની અછત સર્જાતા સ્થાનિકોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલ મેળવવા માટે સવારથી જ ટ્રેક્ટર, જીપ, બાઈક સહિતના વાહનોની કિલોમીટર લાંબી કતારો લાગી હતી. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સ્થાનિકોએ બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો છે. તો એટલી ભીડ થઈ કે ટોકનથી ડીઝલ આપવામાં આવી રહ્યું છે. વાંચો પૂરો અહેવાલ

અવ્યવસ્થાના કારણે કોઈ અકસ્માત સર્જાય તો તેની જવાબદારી કોની?

ખેતીની સિઝન ચાલી રહી હોવા છતાં ડીઝલનો પૂરતો પુરવઠો ઉપલબ્ધ ન હોવાથી મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો પેટ્રોલ પંપ પર ઉમટી પડ્યા હતા. અનેક ખેડૂતો અને વાહનચાલકો કલાકો સુધી લાઈનમાં ઉભા રહ્યા છતાં સમયસર ઈંધણ ન મળતાં રોષની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. સ્થાનિકોમાં એ બાબતે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે જો આવી અવ્યવસ્થાના કારણે કોઈ અકસ્માત સર્જાય તો તેની જવાબદારી કોની રહેશે. 

પેટ્રોલપંપ પર બંદોબસ્ત ગોઠવવો પડ્યો 

સ્થાનિક મહોંમદ યુનુસ મકરાણીના જણાવ્યા મુજબ ઈંધણના પુરવઠામાં ઘટાડો અને માંગમાં થયેલા અચાનક વધારાના કારણે આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. લાંબી કતારો અને ભારે ભીડને કારણે ટ્રાફિક વ્યવસ્થામાં પણ અવરોધ ઉભો થયો હતો. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પેટ્રોલ પંપ પર કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો અને સુરક્ષા વચ્ચે ઈંધણનું વિતરણ ચાલુ રાખવામાં આવ્યું હતું. 

પેટ્રોલ-ડીઝલના વેચાણ માટે ટોકન વ્યવસ્થા અમલી કરાઈ 

આ દરમિયાન પેટ્રોલ પંપ સંચાલકોએ ઈંધણ વિતરણ માટે નવી ટોકન વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકી છે. જેમાં ખેડુત વાહન ચાલકોને ડીઝલની મર્યાદામાં ટોકન આપી રૂ.2000 સુધીનું ડીઝલ વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે, ખેડૂત ખોરજીયા ઈસ્લાઈલભાઈએ કહ્યું કે, આ વ્યવસ્થા સંચાલકો માટે સુવિધાજનક સાબિત થઈ રહી છે. પરંતુ ખેડૂતો અને સામાન્ય ગ્રાહકો માટે હેરાનગતિનું કારણ બની રહી છે. તેથી પુરતા ઈંધણના પુરવઠા સાથે અસરકારક વ્યવસ્થા ગોઠવવાની માંગ ઉઠી રહી છે. 

બે દિવસ બાદ ડીઝલનું ટેન્કર આવ્યું 

એટલું જ નહીં દાંતા તાલુકાના ભેમાળ ગામે પેટ્રોલપંપ પર બે દિવસે ડીઝલનું ટેન્કર આવતાં ડીઝલ પુરાવવા માટે રોડ ઉપર વાહનોની લાંબી કતાર લાગી હતી. આ વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં કવોરીઓ આવેલી હોવાથી ડમ્પર, ટ્રેકટર, જેસીબી મશીનોમાં ડીઝલની જરૂરીયાત વધુ રહે છે. જોકે, વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં ડીઝલનો જથ્થો નિયમિત આવતો નથી. ડીઝલ ઓછું મળવાના કારણે ક્વોરી માલિકો પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. 

ડીઝલ અને પેટ્રોલની અછત વચ્ચે રાજકારણ ગરમાયું..

પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત વચ્ચે દાંતાના ધારાસભ્ય કાંતિ ખરાડીએ જણાવ્યું કે, ખેડૂતોને ખેતીના કામ માટે પૂરતું ડીઝલ ન મળતા ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. એક તરફ પંપ પર લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે તો બીજી તરફ ખેડૂતો એક-એક લીટર માટે ભટકી રહ્યા છે. ધારાસભ્ય કાંતિ ખરાડીએ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું કે, એક સમય હતો જ્યારે ખેડૂતો બેરલના બેરલ ડીઝલ લઈ જતા હતા, પરંતુ આજે એવી સ્થિતિ બની ગઈ છે કે સામાન્ય માણસને એક લીટર પણ સરળતાથી મળતું નથી. તેમણે સરકાર પર જનતાની સમસ્યાઓ પ્રત્યે બેદરકારીનો આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, દેશની જનતા મુશ્કેલીમાં છે અને શાસકો વિદેશ પ્રવાસોમાં વ્યસ્ત છે. ધારાસભ્યએ જનતાને જાગૃત થવાની અપીલ કરી.  

