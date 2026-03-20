Bell Pepper: ટોટલ કેટલા રંગના હોય કેપ્સીકમ ? દરેકના ગુણ અને સ્વાદ હોય અલગ અલગ

5 colors of Bell Pepper And Its Taste: કેપ્સીકમ જેને બેલ પેપર પણ કહેવામાં આવે છે તે અલગ અલગ રંગોમાં મળે છે. કેપ્સીકમના ફક્ત રંગ અલગ હોય છે તેવું નથી. અલગ અલગ રંગની જેમ શિમલા મિર્ચના ગુણ અને સ્વાદ પણ અલગ હોય છે. 
 

Updated:Mar 20, 2026, 06:16 PM IST

અલગ અલગ રંગના કેપ્સીકમ

અલગ અલગ રંગના કેપ્સીકમના સ્વાદ વિશે જાણકારી હોવી જરૂરી છે. સ્વાદની જાણકારી હોય તો તમે યોગ્ય વાનગીમાં યોગ્ય કેપ્સીકમને એડ કરી શકો છો. તો ચાલો તમને જણાવીએ કયા રંગના કેપ્સીકમનો સ્વાદ કેવો હોય છે.   

લીલા કેપ્સીકમ

લીલા કેપ્સીકમનો ઉપયોગ સૌથી વધુ થાય છે. લીલા કેપ્સીકમમાં અન્ય કેપ્સીકમની સરખામણીમાં સૌથી ઓછું વિટામિન સી હોય છે. આ કેપ્સીકમનો સ્વાદ થોડો કડવો પણ હોય છે જેથી તેનો ઉપયોગ કુક કરીને કરવો યોગ્ય રહે છે. કેપ્સીકમમાં પોટેશિયમ, ફોલેટ, વિટામિન ઈ ભરપુર માત્રામાં હોય છે.   

પીળા કેપ્સીકમ

પીળા કેપ્સીકમમાં વિટામિન સી, વિટામિન એ વધારે માત્રામાં હોય છે. પીળા કેપ્સીકમમાં ફોલેજ, બી6 ભરપુર માત્રામાં હોય છે. પીળા કેપ્સીકમથી એન્ટી ઓક્સીડન્ટ પણ મળે છે. પીળા કેપ્સીકમ સ્વાદમાં થોડા મીઠા અને રસદાર હોય છે. આ કેપ્સીકમ સૌથી ક્રિસ્પી હોય છે.   

લાલ કેપ્સીકમ

લાલ કેપ્સીકમમાં સૌથી વધારે વિટામિન એ અને વિટામિન સી હોય છે. લાલ કેપ્સીકમ એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે. અન્ય રંગના કેપ્સીકમની સરખામણીમાં લાલ કેપ્સીકમ સૌથી વધુ મીઠા હોય છે. લાલ કેપ્સીકમનો સ્વાદ ફ્રુટી હોય છે. આ કેપ્સીકમને કાચું પણ ખાઈ શકો છો.   

ઓરેન્જ કેપ્સીકમ

ઓરેન્જ કેપ્સીકમમાં વિટામિન એ સાથે પોટેશિયમ, ફોલેટ, વિટામિન ઈ ભરપુર માત્રામાં હોય છે. ઓરેન્જ કેપ્સીકમનો સ્વાદ પણ થોડો મીઠો હોય છે અને તે ખાવામાં કુરકુરા લાગે છે. આ કેપ્સીકમ કાચું ખાવા માટે બેસ્ટ ગણાય છે.   

પર્પલ કેપ્સીકમ 

પર્પલ કેપ્સીકમનો ઉપયોગ ખૂબ ઓછા લોકો કરતાં હોય છે. આ કેપ્સીકમ પર્પલ કે રીંગણી કલરના હોય છે. આ કેપ્સીકમના સ્વાદમાં ફ્રેશનેસ લાગે છે. પર્પલ કેપ્સીકમના સ્વાદમાં થોડી કડવાશ હોય છે પણ આ કડવાશ લીલા કેપ્સીકમ કરતાં ઓછી હોય છે. આ કેપ્સીકમ રસદાર હોય છે.   

