Disappeared Bollywood Stars: બોલીવુડના 4 સ્ટાર્સ જે રહસ્યમયી રીતે થયા ગાયબ, એક એક્ટર તો ફિલ્મ જોવા જાઉં છું કહીને ઘરેથી નીકળેલો

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 08, 2026, 02:22 PM IST|Updated: May 08, 2026, 02:22 PM IST

Disappeared Bollywood Stars: બોલીવુડમાં જ્યારે કોઈ સફળ થઈ જાય તો તેની ઈચ્છા હોય તે તેના નામનો સિક્કો વર્ષોવર્ષ ચાલતો રહે, તે લોકોના દિલો પર રાજ કરે. પરંતુ બોલીવુડના અમુક કલાકારો એવા પણ હોય છે જે સફળ થયા પછી અચાનક લોકોની નજરથી દુર થઈ જાય.
 

આજે તમને 4 એવા કલાકારો વિશે જણાવીએ જે બોલીવુડમાં સારું કામ કરી રહ્યા હતા પણ અચાનક ગાયબ થઈ ગયા. આ એક્ટર્સ એવા ગાયબ થયા કે આજ સુધી તેમના અતાપતા નથી. તેઓ એકવાર ગાયબ થયા પછી ફરી કેમેરા સામે જોવા નથી મળ્યા  

અર્થ, બસેરા જેવી ફિલ્મોમાં કામ કરી લોકપ્રિય થનાર અભિનેતા રાજ કિરણ આ લિસ્ટમાં સૌથી પહેલા આવે છે. તેમને સફળતા પછી જ્યારે ડાઉનફોલ જોવો પડ્યો તો તે આઘાત સહન ન કરી શક્યા અને બોલીવુડમાંથી ગાયબ થઈ ગયા. આજ વર્ષો પસાર થઈ ગયા પરંતુ રાજ કિરણ ક્યાં છે તે કોઈને ખબર નથી.   

વીરાના ફિલ્મની જૈસ્મિન યાદ છે ને ? આ અભિનેત્રીએ લોકોને સુંદરતા અને ડર બંનેનો અનુભવ કરાવ્યો હતો. જો કે જૈસ્મિન ધુન્ના પણ અચાનક જ ગાયબ થઈ ગઈ. ચર્ચાઓ એવી હતી કે જૈસ્મિન જ્યારે સફળ થવા લાગી તો તેને અંડરવર્લ્ડ તરફથી ધમકીઓ મળતી હતી. આ વાતથી તે એટલી ડરી ગઈ કે રાતોરાત ઈંડસ્ટ્રીથી દુર થઈ ગઈ.   

હમ કિસી સે કમ નહીં ફિલ્મમાં જોવા મળેલી અભિનેત્રી કાજલ કિરણ પણ અચાનક ગાયબ થઈ ગઈ હતી. 1997 પછી તે ક્યાં છે, શું કરે છે તે કોઈને ખબર નથી.   

મુન્ના ભાઈ એમબીબીએસ ફિલ્મમાં નાનકડો પણ મહત્વનો રોલ કરનાર વિશાલ ઠક્કર પણ રહસ્યમયી રીતે ઈંડસ્ટ્રીમાંથી ગાયબ થઈ ગયો છે. 2016 માં તે ઘરેથી ફિલ્મ જોવા અને પાર્ટીમાં જાય છે તેવું કહીને નીકળો હતો. ત્યારબાદ તે ઘરે પરત ફર્યો નથી. આજે પણ તેના પરિવારને ખબર નથી કે વિશાલ ઠક્કર ક્યાં છે.  

