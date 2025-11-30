દિત્વાહ વાવાઝોડાને લઈને અંબાલાલ પટેલની મોટી ચેતવણી; છેક ગુજરાત સુધી થશે અસર
Ambalal Patel Alert On Cyclone Ditwah : ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે દિત્વાહ વાવાઝોડાને લઈને કરી મોટી આગાહી કરી છે. ગુજરાત પર આ વાવાઝોડાની કેવી અસર થશે તેની ચેતવણી આપી.
2 ડિસેમ્બર સુધીમાં તેની અસર વર્તાશે
દિત્વાહ વાવાઝોડાની અસર ખાસ કરીને આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ અને ઉત્તરીય આંધ્રપ્રદેશમાં વધારે થવાની શક્યતા રહેશે. ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે. અને ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 2 ડિસેમ્બર સુધીમાં તેની અસર વર્તાઈ શકે છે. તેની અસરના કારણે છત્તીસગઢના ભાગો, મહારાષ્ટ્ર કેટલાક ભાગો અને પૂર્વીય મઘ્ય પ્રદેશના ભાગોમાં થવાની શક્યતા રહેશે.
વાવાઝોડાની ગુજરાત પર શું અસર થશે
આ દિત્વાહ વાવાઝોડાને કારણે પવનની ગતિ 70 થી 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની આસપાસ રહેશે. વાવાઝોડાને કારણ ગુજરાતના વલસાડ, સુરત નવસારીના ભાગોમાં વાવા ઝોડાની અસરના અસર વર્તાઈ શકે છે. આ વાવાઝોડા ની અસરના કારણે ગુજરાત માં મહારાષ્ટર ના સરહદી ભાગોમાં જેવા કે વલસાડ, નવસારી અને સુરતના ભાગોમાં વાદળો આવી શકે છે.
આ તારીખોએ ગુજરાતમાં આવશે માવઠું
4 થી 8 ડિસેમ્બર વચ્ચે એક નબળો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા રહેશે. 5 થી 10 ડિસેમ્બરમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે. 18 થી 24 ડિસેમ્બર એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આ આરસામાં એક ડિપ્રેશન બનતા તેની ભેજની અસરના કારણે અને અરબી સમુદ્રમાં હળવા ભેજના કારણે મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનતા ગુજરાતમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે.
ઠંડીની આગાહી
આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના ભાગોમાં ઠંડી આવવાની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ગુજરાત, પાટણ, સમી, હારીજ, બનાસકાંઠા, સાબર કાંઠા, પંચમહાલ, ગાંધીનગરના ભાગોમાં કાતિલ ઠંડી આવી શકે છે. કોઈક કોઈક ભાગમાં તાપમાન 12 થી 13 ડિગ્રી થઈ શકે છે. કચ્છના નલિયામાં સૌથી ઓછું તાપમાન ઘટી શકે છે.
ખેડૂતોને સલાહ
માવઠાને લઈને કેટલા પાકો પર વિપરીત અસર થઈ શકે છે. ખાસ કરીને જીરા જેવા પાકો, મસાલાના પાકોમાં રોગ આવવાની શક્યતા રહેશે. તુવેર જેવા પાકોમાં પણ અને કપાસ જેવા પાકોમાં માવઠાની અસર થઈ શકે છે.
Trending Photos