100 વર્ષ બાદ દિવાળી પર ગુરૂ બનાવશે શક્તિશાળી રાજયોગ, આ જાતકોનો ગોલ્ડન ટાઈમ થશે શરૂ, કરિયર-કારોબાર નવી ઊંચાઈએ પહોંચશે

Diwali 2025: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર ગુરૂ ગ્રહ ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં વક્રી થઈ હંસ મહાપુરૂષ રાજયોગ બનાવવા જઈ રહ્યાં છે, જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.

Updated:Sep 25, 2025, 05:06 PM IST

Mans Mahapurush Rajyog: વૈદિક પંચાગ અનુસાર દિવાળીનું વર્ષ આ વર્ષે 20 ઓક્ટોબરે છે. તો દિવાળી પહેલા ગુરૂ બૃહસ્પતિ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી હંસ મહાપુરૂષ રાજયોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેવામાં દિવાળી પર હંસ મહાપુરૂષ રાજયોગ બની રહ્યો છે, જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે તેની આવકમાં જોરદાર વધારો અને નોકરીમાં પ્રગતિનો યોગ બની રહ્યો છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

તુલા રાશિ

તમારા માટે હંસ રાજયોગનું બનવું લાભકારક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી દશમ સ્થાન પર બનશે. તેથી આ સમયે તમને પ્રમોશન, નવી જવાબદારી કે સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિ મળી શકે છે. આ સમયે તમારી નેતૃત્વ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે, જેનાથી સહકર્મી અને વરિષ્ઠ તમારી પ્રશંસા કરશે. તો કારોબારી લોકો માટે લાભનો યોગ બનશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે, અને બચત કરવામાં સફળતા મળશે. જેનાથી તમારી બચત વધશે. તમારી લવ લાઇફ અને લગ્ન જીવન સારૂ રહેશે. પિતા અને ગુરૂની સાથે સંબંધ સારા રહેશે.

કર્ક રાશિ

તમારા લોકો માટે હંસ રાજયોગ શુભ ફળયાદી સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી લગ્ન ભાવ પર બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. તમને માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થશે. મહેનતનું ફળ મળશે. વેપારમાં મોટા સોદા અને લાભનો યોગ છે, જે કામ લાંબા સમયથી અટવાયેલા છે, તે આ સમયે પૂરા થવાની સંભાવના છે. જીવનસાથી સાથેના સંબંધમાં મધૂરતા આવશે. કુંવારા લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. આ સમયમાં ભાગીદારીથી કામ કરવામાં લાભ થશે.  

વૃશ્ચિક રાશિ

હંસ મહાપુરૂષ રાજયોગ બનવાથી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને લાભ થઈ શકે છે. કારણ કે ગુરૂ ગ્રહ તમારી રાશિથી નવમ ભાવમાં ગોચર કરશે. તેથી આ દરમિયાન તમને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. તમારૂ મન ધર્મ-કર્મના કામમાં રહેશે. સાથે તમે નાની કે મોટી યાત્રા કરી શકો છો. આ દરમિયાન તમારી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થશે. તો પરિવારની સાથે સંબંધમાં સુધાર થશે. નોકરી કરનાર લોકોને દિવાળી બાદ નવા પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે, જે તેના કરિયરમાં ચાર ચાંદ લગાવી શકે છે. કારોબારીઓની મહેનત રંગ લાવશે. સાથે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળી શકે છે.  

