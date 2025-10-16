ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ધનતેરસની રાત્રે થશે સૌથી શુભ ગ્રહનું ગોચર, આ 5 રાશિઓ પર દિવાળીમાં થશે રૂપિયાનો વરસાદ!

Guru Gochar 2025: આ વર્ષે ધનતેરસની રાત્રે ગુરુ ગ્રહ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, જે તેની ઉચ્ચ રાશિ છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ ગોચરથી પાંચ રાશિઓને દિવાળી પર ઘણો લાભ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે, આ 5 ભાગ્યશાળી રાશિઓ કંઈ છે, જેમના પર આ દિવાળી પર ગુરુની કૃપાથી ધનનો વરસાદ થઈ શકે છે.

Updated:Oct 16, 2025, 10:09 PM IST

Diwali 2025 Rashifal

દિવાળી પહેલા ગુરુ ગ્રહ ગોચર કરી રહ્યો છે. ગુરુ ગ્રહ ધનતેરસની રાત્રે કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. વૈદિક જ્યોતિષમાં ગુરુ સૌથી શુભ ગ્રહ છે. કર્ક રાશિ તેની ઉચ્ચ રાશિ છે. ગુરુનું ઉચ્ચ સ્થાન જ્ઞાન, ધન, આસ્થા અને સમૃદ્ધિનો પ્રબલ યોગ બનાવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ધનતેરસ અને દિવાળી જેવા તહેવારો દરમિયાન ગુરુનું ઉચ્ચ સ્થાન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ જ્યોતિષીય ઘટના છે. ગુરુ ગ્રહ ધનના સ્વામી છે અને ધનતેરસ-દિવાળી પણ ધનના તહેવારો છે. તેથી ગુરુનું આ ગોચર વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. ચાલો જાણીએ કે, કઈ પાંચ રાશિઓ માટે આ ગોચર સૌથી વધુ ફાયદાકારક રહેશે?

વૃષભ રાશિ

આ રાશિ માટે ગુરુનું ગોચર આર્થિક રીતે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. લાંબા સમયથી અટકાયેલું ધન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. રોકાણથી નફો થશે અને પ્રોપર્ટી ડીલમાં સફળતાનો યોગ બનશે. વિદેશ યાત્રા અથવા કામ સંબંધિત કોઈ સારી ઓફર આવી શકે છે. માં લક્ષ્મીની કૃપાથી ઘરમાં એશ્વર્ય અને સુવિધામાં વધારો થશે. કામમાં સ્થિરતા અને જીવનસાથી તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ પ્રાપ્ત થશે.

કર્ક રાશિ

ગુરુનું ગોચર કર્ક રાશિમાં થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે આ રાશિના જાતકો માટે આ વર્ષનો સૌથી શુભ અને નિર્ણાયક સમય છે. આ ગોચર જીવનમાં સ્થિરતા, સમૃદ્ધિ અને માનસિક સંતુલન લાવશે. અટકેલા રૂપિયા પાછા મળશે. નવા વ્યવસાયિક ભાગીદારો જોડાઈ શકે છે, જેનાથી વિસ્તરણ થશે. સામાજિક માન-સન્માનમાં વધારો થશે. સંબંધો મધુર બનશે અને પારિવારિક સહયોગ મળશે. 

કન્યા રાશિ

ગુરુનું ગોચર કન્યા રાશિ માટે નવી શરૂઆત, સકારાત્મક ઉર્જા અને આર્થિક મજબૂતીનો સંકેત છે. નોકરીમાં પરિવર્તન અથવા પ્રમોશનની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. કોઈ જૂના પ્રોજેક્ટ હવે નફો આપવાનું શરૂ કરશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારી લાભ લાવી શકે છે. કૌટુંબિક જવાબદારીઓ વધશે, પરંતુ સન્માન પણ વધશે. માં લક્ષ્મીના વિશેષ આશીર્વાદથી માનસિક અને આર્થિક શાંતિ મળશે.

ધન રાશિ

ધન રાશિનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુ છે. તેની ઉચ્ચ રાશિમાં ગોચર આ રાશિ માટે ખૂબ જ શુભ છે. ગુરુના પ્રભાવથી વિદેશથી લાભ થઈ શકે છે. શિક્ષણ, બેન્કિંગ અને સરકારી સેવામાં કામ કરતા જાતકોને ખાસ સફળતા મળી શકે છે. બાળકોથી ગૌરવ અને સંતોષ મળશે. આ સમય દરમિયાન આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં રસ પણ વધશે, જેનાથી માનસિક સ્થિરતા આવશે. ઘરમાં કોઈ શુભ પ્રસંગ યોજાઈ શકે છે. 

મીન રાશિ

મીન રાશિ માટે આ સમય આર્થિક સમૃદ્ધિ, ઘર-પરિવારમાં ખુશી અને આત્મવિશ્વાસમાં વૃદ્ધિનો છે. તમારી રાશિનો સ્વામી પણ ગુરુ છે અને તેનું ઉચ્ચ ગોચર તમારા માટે ખાસ ફળદાયી રહેશે. મિલકત, વાહન અથવા જમીન સંબંધિત મોટો લાભ સંભવ છે. લગ્ન જીવનમાં પ્રેમ અને સંવાદિતા વધશે. નોકરી કરતા જાતકોને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા અને પ્રમોશન મળી શકે છે. લાંબી બીમારીઓથી રાહત મળશે અને માનસિક ઉર્જામાં વૃદ્ધિ થશે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Diwali 2025 Rashifalguru gochar 2025astrologyગુરુ ગોચરગુરુ ગોચર 2025

