દિવાળી પછી શનિ અને ગુરુની ચાલમાં થશે પરિવર્તન, આ 3 રાશિઓની ચમકશે કિસ્તમ; કરિયરમાં લાગશે ચાર ચાંદ!
Shani Margi And Guru Vakri 2025: દિવાળી પછી શનિ અને ગુરુની ચાલમાં પરિવર્તન આવશે. આ પરિવર્તનથી ઘણી રાશિઓના જીવન પર પ્રભાવ પડશે. આ પરિવર્તન 3 રાશિઓના જાતકોને કરિયરમાં સફળતા મળશે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
Shani Margi And Guru Vakri 2025
આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવી રહી છે. દિવાળી પછી ગ્રહોની ચાલમાં પરિવર્તન થવા જઈ રહ્યું છે, જે રાશિઓના જીવન પર અસર કરશે. દિવાળી પછી કર્મફળ દાતા શનિ દેવ અને દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિ બન્નેની ચાલમાં પરિવર્તન આવશે. તેનાથી 3 રાશિઓના અચ્છે દિન શરૂ થશે. શનિ દેવ માર્ગી અને ગુરુ વક્રી ચાલ ચાલશે. આનો અર્થ એ છે કે શનિ સીધી ચાલ ચાલશે અને ગુરુ ગ્રહ ઉલ્ટી ચાલ ચાલશે. આનાથી ઘણી રાશિઓના સારા દિવસો આવશે. આ રાશિઓના કરિયર અને બિઝનેસમાં નોંધપાત્ર ફાયદો થશે. ચાલો તમને આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જણાવીએ.
મિથુન રાશિ
શનિ અને ગુરુની ચાલ મિથુન રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમને અણધાર્યા ધનલાભ થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં ખૂબ જ સારી તક મળશે, જેનાથી જબરદસ્ત કમાણી થશે. બેરોજગાર જાતકોને નવી નોકરીઓ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને કરિયરમાં ચાર ચાંદ લાગશે.
તુલા રાશિ
ગુરુની વક્રી ચાલ અને શનિની માર્ગી ચાલ તુલા રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. આનાથી તુલા રાશિના જાતકોના કરિયર અને બિઝનેસમાં ફાયદો મળશે. જો કોર્ટ કેસોના મામલામાં ફસાયેલા જાતકો તેમાં સફળતા મળશે. કિસ્મતનો સંપૂર્ણ સાથ મળશે અને જબરદસ્ત નાણાકીય લાભ થશે.
મકર રાશિ
શનિની માર્ગી ચાલ અને ગુરુની વક્રી ચાલ મકર રાશિના જાતકો માટે ફળદાયી રહેશે. મકર રાશિના જાતકોની હિંમત અને બહાદુરીમાં વધારો થશે. લગ્ન કરવા માંગતા જાતકોને નવા સંબંધો મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos