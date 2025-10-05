100 વર્ષ બાદ શનિ બનાવશે શક્તિશાળી ધન રાજયોગ...આ રાશિના જાતકોને થશે અણધાર્યો નાણાકીય લાભ !
Shani Dev Margi 2025 : વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શનિદેવ દિવાળી પર ધનરાજ યોગ બનાવશે. આનાથી ત્રણ રાશિઓ માટે સારો સમય આવી શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Shani Dev Margi 2025 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહો સમયાંતરે ગોચર કરે છે, જેના કારણે તહેવારો અને ઉજવણીઓ દરમિયાન રાજયોગ અને શુભ યોગ સર્જાય છે. આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસે શનિ અન્ય ગ્રહો પર દ્રષ્ટિ કરશે અને ધન રાજયોગ બનાવશે. આનાથી કેટલીક રાશિઓ માટે સારો સમય આવી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
ધન રાજયોગની રચના વૃષભ રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે તમારી રાશિમાં ભાગ્ય અને કર્મનો સ્વામી શનિ નફાના ભાવમાં સ્થિત છે. આ દરમિયાન તમારી આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. તમારી આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી શકે છે.
મકર રાશિ
ધન રાજયોગ તમારા મકર રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શનિ તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, આ સમય દરમિયાન તમારી હિંમત અને બહાદુરી વધશે. આ સમય દરમિયાન તમે તમારા કાર્ય અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિનો અનુભવ પણ કરી શકો છો. આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ કાર્યોથી તમને નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ પણ મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
ધનરાજ યોગ મિથુન રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શનિ તમારી રાશિ, કર્મ સ્થાનમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે, તેથી તમને તમારા કાર્ય અને વ્યવસાયમાં સારી સફળતા મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન બેરોજગાર લોકોને નોકરી મળી શકે છે. વ્યવસાયિકોને પણ સારો નફો મળી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
