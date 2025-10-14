2025ના અંતમાં આ રાશિઓનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ, શનિદેવ આપશે બંપર પૈસો, પદ અને પ્રતિષ્ઠા!
શનિદેવ 28 નવેમ્બર 2025ના રોજ મીન રાશિમાં માર્ગી થશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શનિના માર્ગી થવાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનો સારો સમય શરૂ થઈ જશે. ભાગ્ય ચમકશે. જાણો કોણ છે તે લકી રાશિઓ...
વૈદિક પંચાંગ મુજબ વર્ષના અંતમાં અનેક ગ્રહોની ચાલમાં ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. જેમાં કર્મફળદાતા, અને ન્યાયધીશ શનિદેવનું પણ નામ સામેલ છે. તમને જણાવી દઈએ કે શનિદેવ હાલ મીન રાશિમાં વક્રી અવસ્થામાં ભ્રમણ કરે છે અને તેઓ નવેમ્બરમાં માર્ગી થશે. એટલે કે સીધી ચાલ ચલશે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આ સાથે જ આ રાશિના જાતકોને આવકમાં વધારો અને નોકરીમાં પ્રમોશનના યોગ છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે શનિદેવનું માર્ગી થવું શુભ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી રાશિથી સાહસ અને પરાક્રમના ભાવ પર માર્ગી ચાલ ચલશે. આથી આ સમય દરમિયાન તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. આ સાથે જ લાંબા સમયથી પેન્ડિંગ કાર્યો પૂરા થશે અને તમને સફળતા મળશે. ભાઈ બહેનો સાથે તમારે સારું બનશે. નોકરીયાતો માટે નવી જોબ ઓફર આવી શકે છે. વ્યવસાય કરતા લોકોને નવી ડીલ કે પાર્ટનરશીપનો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. જે ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક રહેશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે શનિનું માર્ગી થવું એ સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી ગોચર કુંડળીથી કરિયર અને કારોબારના સ્થાને માર્ગી ચાલ ચલશે. આથી આ સમય દરમિયાન તમને કામકાજમાં સારી પ્રગતિ થઈ શકે છે. બિઝનેસમેન તમારા નિર્ણયોને લઈને સંતુષ્ટ રહેશે અને ડટીને દરેક પરેશાનીનો સામનો કરશે. પ્રોફેશનલ જીવનમાં સ્થિરતા અને પ્રગતિ આવશે. જે લેકો નવો વેપાર શરૂ કરવા માંગતા હોય તેમના માટે સમય ઉત્તમ રહેશે. કંપનીઓમાં ઉચ્ચ પદો પર કાર્યરત લોકોને નેતૃત્વની નવી તકો મળી શકે છે. પિતા સાથે સંબંધ સારા રહેશે.
તુલા રાશિ
શનિદેવનું માર્ગી થવું એ તુલા રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવે માર્ગી થશે. આથી આ સમય દરમિયાન તમને કોર્ટકચેરીના કેસોમાં જીત મળી શકે છે. તમે શત્રુઓ પર વિજય મેળવશો. શનિદેવ તમારી રાશિથી ચતુર્થ અને પંચમ ભાવના સ્વામી છે. આથી આ સમય દરમિયાન તમને કોઈ વાહન કે પ્રોપર્ટી ખરીદી શકો છો. તમને સંતાન સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે છે. કોઈ જૂના રોગથી મુક્તિ મળશે.
Disclaimer:
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
