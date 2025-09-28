500 વર્ષ બાદ દિળાવી પર શનિ દેવની ઉલ્ટી ચાલ, આ જાતકોની બલ્લે-બલ્લે, નોકરી સાથે અપાર ધનલાભનો યોગ
Shani Dev Vakri in Meen: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર શનિ દેવ 500 વર્ષ બાદ દિવાળી પર ઉલ્ટી ચાલ ચાલવાના છે. જેનાથી કેટલાક જાતકોને અવિશ્વસનીય લાભ થશે.
શનિ દેવ
વૈદિક પંચાગ અનુસાર ગ્રહ વ્રત અને તહેવાર પર હંમેશા માર્ગી અને વક્રી ગતિથી સંચરણ કરે છે. તમને જણાવી દઈએ કે 20 ઓક્ટોબરે દિવાળી છે અને દિવાળી પર ન્યાયાધીશ શનિ દેવ વક્રી ગતિથી સંચરણ કરશે. શનિ દેવ મીન રાશિમાં વક્રી હશે. તેથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે ધન-સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
મિથુન રાશિ
તમારા લોકો માટે શનિ દેવની ઉલ્ટી ચાલ વેપાર અને નોકરીની દ્રષ્ટિએ અનુકૂળ સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે શનિ દેવ તમારી રાશિથી કર્મ સ્થાન પર વક્રી થયા છે. તેથી નોકરી-કારોબારમાં તમે પ્રગતિ કરી શકો છો. તે જે લોકો નોકરી શોધે છે, તેને નવી નોકરી મળી શકે છે. કાયદાકીય મામલામાં નિર્ણય તમારા પક્ષમાં આવશે અને કરિયરને નવી સિદ્ધિઓ મળશે. આર્થિક મામલામાં પણ લાભ થશે અને તમારા માટે નાણા કમાવાનો શુભ સંયોગ બનતો જશે. સંપત્તિ સાથે જોડાયેલો લાભ થઈ શકે છે. તો જે વેપારીઓનું કામ-કારોબાર પ્રોપર્ટી, લોખંડ, ઓયલ, ખનિજ અને કાળી વસ્તુઓ સાથે જોડાયેલ છે તેને સારો લાભ થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ
શનિ દેવની વક્રી ચાલ કુંભ રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શનિ દેવ તમારી રાશિથી ધન અને વાણી સ્થાન પર ઉલ્ટી ચાલ ચાલશે. સાથે તમારી રાશિ પર શનિ દેવનું આધિપત્ય છે. તેથી આ સમયે તમારા માટે ધનલાભનો યોગ બનશે. સાથે નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધાર થશે. રોકાણથી તમને લાભ થશે. તમારી વાણીમાં પ્રભાવ વધશે, જેનાથી લોકો પ્રભાવિત થશે. તમારા પરાક્રમ અને સાહસમાં વધારો થશે અને આત્મવિશ્વાસ વધશે. પરંતુ સામાજિક ક્ષેત્રમાં તે લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન વેપારીઓને ઉધાર ધન મળી શકે છે.
મકર રાશિ
તમારા લોકો માટે શનિ દેવનું વક્રી થવું સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શનિ દેવ તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવ પર વક્રી થશે. તેથી આ સમયે જો તમારુ કામ-કારોબાર વિદેશથી જોડાયેલો છે તો તમને લાભ થઈ શકે છે. તો પરિવારનો સાથ મળશે. જો તમે સંપત્તિ કે વાહન ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તેમાં સફળ થશો. અંગત જીવનની વાત કરીએ તો લગ્ન જીવનમાં ચાલી રહેલી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે. પરિવાર સાથે યાદગાર સમય પસાર કરવાની તક મળી શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકોને કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારી મળી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
Trending Photos