દિવાળી પર ગ્રહોનો દુર્લભ સંયોગ, આ 3 ગ્રહ મળીને આ રાશિઓની ચમકાવશે કિસ્મત; થશે ધનલાભ અને લાગશે લોટરી!
Trigrahi Yoga: વૈદિક પંચાંગ અનુસાર, આ વર્ષે દિવાળીનો તહેવાર સોમવાર 20 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ઉજવવામાં આવશે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, આ વખતે દિવાળીના દિવસે એક વિશેષ ત્રિગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે, જે જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે.
દિવાળી પર 3 ગ્રહોનો અદ્ભુત સંયોગ
દિવાળી પર બની રહેલ આ ત્રિગ્રહી યોગ સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિનો સંકેત છે. તુલા, મકર અને ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય નવી સિદ્ધિઓ, આર્થિક વૃદ્ધિ અને કૌટુંબિક સુખથી ભરેલો રહેશે. જો કે, અન્ય રાશિના જાતકો પણ આ દિવસે લક્ષ્મી અને ગણેશની પૂજા કરીને અને દીવા પ્રગટાવીને તેમની કુંડળીમાં શુભ પ્રભાવ વધારી શકે છે.
આ ગ્રહો ત્રિગ્રહી યોગ બનાવશે
દિવાળી પર બનનાર ત્રિગ્રહી યોગ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય, વ્યવસાય અને બુદ્ધિના કારક બુધ અને ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળના સંયોગથી તુલા રાશિમાં બનશે. આ દુર્લભ યોગ ઘણી રાશિઓના જીવનમાં કિસ્મત ચમકાવશે, આર્થિક લાભ અને પ્રગતિનો સંકેત આપી રહ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે આ શુભ યોગથી કઈ રાશિઓને ખાસ ફાયદો થશે.
તુલા રાશિ
આ દિવાળીમાં ત્રિગ્રહી યોગ સીધી તમારી રાશિમાં બની રહ્યો છે, જે તમારા માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે. આ સમય દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ અને આકર્ષણમાં વધારો થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી મહેનત અને ક્ષમતાઓની પ્રશંસા થશે. અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે અને પ્રમોશન અથવા સન્માન મળવાની સંભાવના રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે માનસિક રીતે હળવાશ અનુભવશો. અપરિણીત વ્યક્તિઓને લગ્નના પ્રસ્તાવ મળી શકે છે, જ્યારે પરિણીત વ્યક્તિઓને તેમના જીવનસાથીની પ્રગતિ અથવા આવકમાં વધારો થઈ શકે છે.
ધન રાશિ
ત્રિગ્રહી યોગ ધન રાશિના જાતકો માટે આર્થિક વૃદ્ધિ અને આવકમાં વધારાનો સંકેત આપી રહ્યો છે. આ યોગ તમારી રાશિના લાભ ભાવમાં બની રહ્યો છે, જેનાથી તમને આવકની નવી તકો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં નવી ડીલ અથવા ભાગીદારીના પ્રસ્તાવો મળી શકે છે, જે લાંબા ગાળાના લાભ આપશે. રોકાણોથી સારું રિટર્ન મળશે અને શેરબજાર અથવા લોટરીમાંથી પણ લાભ થવાનો યોગ બની રહ્યો છે. આ સમય તમારી યોજનાઓને સાકાર કરવા અને લાંબા ગાળાના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા માટે અત્યંત અનુકૂળ રહેશે.
મકર રાશિ
ત્રિગ્રહી યોગ મકર રાશિના જાતકો માટે કરિયર અને પ્રોફેશનલ ગ્રોથ લઈને લાવશે. આ યોગ તમારી રાશિના કર્મ ભાવમાં બની રહ્યો છે, જે કાર્ય અને સફળતા સાથે સંકળાયેલ ભાવ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમે વ્યવસાયનું વિસ્તરણ અથવા નવી તકોનો અનુભવ કરી શકો છો. નોકરી કરનારાઓ માટે આ સમય ઇચ્છિત સ્થાન પર પ્રમોશન અથવા ટ્રાન્સફરની શક્યતા લઈને આવ્યું છે. સરકારી નોકરીઓ અથવા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરનારાઓ આ સમય સફળ રહેશે. આ ઉપરાંત તમારા પિતા સાથેના તમારા સંબંધોમાં સુધારો થશે અને તમને પરિવારનો સહયોગ મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
