55,000 કિંમત...70 કિમી માઇલેજ! દિવાળી પર સસ્તી બાઈક ખરીદવા માટે આ છે બેસ્ટ ઓપ્શન
ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) માળખામાં ફેરફાર બાદ, ટુ-વ્હીલર્સના ભાવમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. નવા નિયમો અનુસાર, 350 cc કરતા નાના એન્જિનવાળી બાઇકો પર હવે 28% ને બદલે 18% GST લાગશે, જેનાથી તે ઘણી સસ્તી થશે.
હોન્ડા શાઇન 100
જો તમે આ દિવાળી પર નવી બાઇક ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો અમે તમારા માટે ટોપ-5 બેસ્ટ વિકલ્પો વિશે જણાવીશું. સૌથી પહેલા હોન્ડા શાઇનની વાત કરીએ તો તેમાં 98 cc એર-કૂલ્ડ એન્જિન છે, જે 7.38 hp અને 8.04 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ ફોર-ગિયર બાઇક 60 કિમી/કલાકની માઇલેજ આપે છે અને તેની કિંમત રૂપિયા 63,191 છે.
બજાજ પ્લેટિના 100
બજાજ પ્લેટિના 100માં 102 cc એર-કૂલ્ડ એન્જિન છે, જે 7.9 hp અને 8.3 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે 4-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે આવે છે. તેની કિંમત 62,000 રૂપિયા છે.
હીરો HF 100
આ હીરો બાઇક 97.2cc એર-કૂલ્ડ એન્જિન સાથે આવે છે, જે 7.9hp પાવર અને 8.05Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે ફક્ત એક જ વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. તેની કિંમત 58,739 રૂપિયા છે.
TVS સ્પોર્ટ
આ TVSની સૌથી સસ્તી બાઇક છે. તેમાં 109.7cc એન્જિન છે જે 8.3hp પાવર અને 8.7Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેની કિંમત 55,100 રૂપિયા છે.
હીરો HF ડિલક્સ
આ ભારતની સૌથી સસ્તી પેટ્રોલ બાઇક છે. તેમાં 97.2cc એન્જિન છે, જે હીરો સ્પ્લેન્ડર જેવું જ છે. આ બાઇક લગભગ 70 કિમી/લીટર માઇલેજ આપે છે. જેની કિંમત રૂપિયા 55,992 છે.
