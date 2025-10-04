ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Gardening Tips: દિવાળીમાં પ્લાંટ્સથી ઘર સજાવવું હોય તો લગાવો આ 5 છોડ, રંગબેરંગી ફુલોથી વધી જશે ઘરની સુંદરતા

Diwali Decoration Idea: દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવે એટલે મનમાં સતત એક વિચાર ચાલતો હોય કે ઘરની સજાવટ કેવી રીતે કરવી. લાઈટ્સ, કેન્ડલ્સ, રંગોળી અને ફુલથી ઘર સજાવવામાં આવે છે. જો કે આ દિવાળી પર આર્ટિફિશિયલ ફુલને બદલે રીયલ ફુલના છોડ ઘરમાં રાખીને પણ ઘરની સુંદરતા વધારો કરી શકાય છે. 
 

Updated:Oct 04, 2025, 05:05 PM IST

રીયલ ફુલના 5 છોડ

આજે તમને રીયલ ફુલના 5 છોડ વિશે જણાવીએ જેને દિવાળી પર ઘરમાં રાખવાથી ઘરની સુંદરતા વધે છે. અને આ ફુલની સુગંધ તમને તરોતાજા અનુભવ કરાવશે.   

ગુલાબ

ગુલાબના ફુલનો છોડ દરેક મોસમમાં આકર્ષક લાગે છે. ઘર માટે તમે લાલ, ગુલાબી, સફેદ કોઈપણ રંગના ફુલનો છોડ પસંદ કરી શકો છો. દિવાળી નજીક આવી રહી છે તો તમે છોડમાં થોડું ખાતર સપ્તાહમાં 2 વખત ઉમેરશો તો વધારે ફુલ આવશે અને દિવાળીમાં ઘરની શોભામાં આ ફુલ વધારો કરશે.  

મોગરાના ફુલ

મોગરાના ફુલનો છોડ પણ ઘરની બાલકનીમાં રાખી શકો છો. આ છોડમાં જ્યારે ફુલ આવે છે ત્યારે ઘર આખું સુગંધીત થઈ જાય છે. મોગરાના ફુલથી તમે મંદિર અને ઘરના મુખ્ય દ્વારની સજાવટ પણ કરી શકો છો.   

ગલગોટો

ગલગોટાના ફુલ પીળા અને નારંગી રંગના હોય છે. આ છોડ સરળતાથી ઉગી જાય છે અને તેમાં ફુલ પણ ઝડપથી આવે છે. નિયમિત પાણી અને ખાતર નાખવાથી ફુલ વધારે આવે છે. આ ફુલનો ઉપયોગ તોરણ બનાવવામાં પણ કરી શકો છો.   

તુલસી

તુલસી પવિત્ર છોડ છે. તે ઘરમાં સકારાત્મકતા લાવે છે. તમે તુલસીનો છોડ નાનકડા કુંડામાં વાવી ઘરમાં રાખી શકો છો. ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર તુલસીનો છોડ રાખી તેની આસપાસ રંગોળી કરી ઘરની શોભા વધારી શકો છો.   

જાસૂદ

જાસૂદના છોડમાં પણ રંગબેરંગી ફુલ આવે છે. તડકો આવતો હોય તેવી જગ્યાએ આ છોડ રાખવો જોઈએ. તેમાં થોડા થોડા સમયે ખાતર નાખતા રહેવું જોઈએ તેનાથી ફુલ મોટા અને ચમકદાર આવે છે.  

