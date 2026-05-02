Sunday Astrology: ખરાબ સમય ચાલતો હોય તો રવિવારે ન ખાવી આ વસ્તુઓ, આર્થિક સ્થિતિ વધારે ખરાબ થવા લાગશે
Sunday Food Astrology: દરેક વ્યક્તિને તેના શુભ કર્મોના સારા ફળની સાથે અશુભ કર્મનું ખરાબ ફળ પણ ભોગવવું પડે છે. જ્યારે જીવનમાં અશુભ કર્મોનું ફળ ભોગવવાનો સમય આવે ત્યારે જીવનમાં અલગ અલગ સમસ્યાઓ શરૂ થઈ જાય છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર જીવનમાં જ્યારે ખરાબ સમય ચાલતો હોય ત્યારે રવિવારે કેટલીક વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
રવિવાર અને ભાગ્ય વચ્ચે ખાસ કનેક્શન હોય છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં જણાવ્યા અનુસાર અમુક ખાદ્ય સામગ્રીઓ એવી છે જેને રવિવારે ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. તેમાં પણ જીવનમાં જો મુશ્કેલ સમય ચાલી રહ્યો હોય ત્યારે તો ભૂલથી પણ આ ચાર વસ્તુઓ ખાવી નહીં. આ વસ્તુઓ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
મીઠું
તમે ઘણા લોકો એવા જોયા હશે જે મીઠા વિનાના રવિવાર કરતા હોય. એટલે કે રવિવારે આખા દિવસ દરમિયાન મીઠાનું સેવન ટાળતા હોય. કારણકે રવિવારે મીઠું ખાવું જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ અશુભ ગણાય છે.
મસૂરની દાળ
જો કોઈ વ્યક્તિની કુંડળીમાં સૂર્યની ખરાબ દશા ચાલી રહી હોય તો તેને રવિવારે મસૂરની દાળ પણ ખાવી નહીં. મસૂરની દાળ રવિવારે ઘરમાં બનાવીને ખાવી અશુભ ગણાય છે.
લસણ-ડુંગળી
તમે રોજ ભલે લસણ ડુંગળી ખાતા હોય પણ રવિવારે લસણ-ડુંગળી ખાવાથી બચવું જોઈએ. લસણ-ડુંગળી વિનાનું સાત્વિક ભોજન રવિવારે કરવું હિતાવહ ગણાય છે. ખાસ કરીને જીવનમાં મુશ્કેલ સમય ચાલી રહ્યો હોય ત્યારે રવિવારે લસણ-ડુંગળી ખાવાનું ટાળવું.
લાલ ભાજી
લાલ સાગ જેને લાલ ભાજી પણ કહેવાય છે તે પણ રવિવારે બનાવીને ખાવી નહીં. માન્યતાઓ અનુસાર રવિવારે લાલ ભાજી બનાવીને ખાવાથી વ્યક્તિની ઉંમર ઘટે છે અને સૂર્ય ગ્રહ સંબંધિત સમસ્યા વધે છે.
