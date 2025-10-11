ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Vastu Tips: ઘરમાં અકારણ બની આવી ઘટનાઓ તો ઈગ્નોર ન કરો, નજર લાગે ત્યારે થાય આવું, જાણો ઘરની નજર કેવી રીતે ઉતારવી

Vastu Tips: ઘણીવખત ઘરમાં અચાનક તણાવ, બીમારી, આર્થિક સમસ્યાઓ વધી જાય છે. મોટાભાગે આવી ઘટનાઓને ઈગ્નોર કરી દેવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જીવનમાં તડકો-છાંયો આવતા રહે. પરંતુ ઘણીવાર કેટલીક અશુભ ઘટનાઓ ખરાબ નજરના કારણે પણ બનતી હોય છે. આજે તમને 5 આવા સંકેત વિશે જણાવીએ જે ઘરને લાગેલી નજર તરફ ઈશારો કરે છે. 
 

Updated:Oct 11, 2025, 06:26 PM IST

ઘરમાં ક્લેશ વધી જવો

ઘરમાં અચાનક પરિવારના સભ્યો વચ્ચે લડાઈ-ઝઘડા વધી જાય તો તે સંકેત હોય શકે છે કે તમારા ઘરને કોઈની નજર લાગી છે. 

અચાનક ખર્ચ વધી જવો

અચાનક ઘરમાં ફિઝુલખર્ચ વધી જાય અને પાણીની જેમ પૈસા વહી જતા હોય તો પણ ખરાબ નજરનો સંકેત હોય શકે છે. નજર લાગે ત્યારે આર્થિક સંકટનો સામનો કરવો પડે છે.

છોડ સુકાઈ જવા

ઘરમાં રાખેલા છોડ અચાનક સુકાવા લાગે કે તેનો ગ્રોથ અટકી જાય તો શક્ય છે કે કોઈની નજર લાગી છે.   

ઘરમાં વિચિત્ર ગંધ

જો તમારા ઘરમાંથી સતત વિચિત્ર ગંધ આવતી હોય તે ઘરમાં આવો કે તુરંત ભારેપણું કે બેચેની લાગતી હોય તો તે પણ ખરાબ નજરનો સંકેત હોય શકે છે. 

અશુભ ઘટનાઓ

વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર અચાનક ઘરમાં અશુભ ઘટનાઓ બનવા લાગે, જેમકે સામાન તુટી જાય, સામાન ખોવાઈ જાય, કોઈ બીમાર પડે, દુર્ઘટના થાય તો સમજી લેવું કે ઘરને કોઈની નજર લાગી છે.   

ઘરમાં કપૂર સળગાવો

જો તમને આવા લક્ષણો જોવા મળે તો નજર ઉતારવા માટે રોજ સવારે અને સાંજે ઘરમાં કપૂર સળગાવો. સાથે જ મુખ્ય દરવાજા પર લીંબુ અને મરચાં ટાંગી દો. દર શુક્રવારે લીંબુ મરચાં બદલી દેવા. આ સિવાય અઠવાડીયામાં એકવાર ઘરમાં મીઠાના પાણીના પોતા કરો.  

