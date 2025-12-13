Ravivar Upay: રવિવારે કરી લો આ 5 કામ, સૂર્ય કૃપાથી વધશે આર્થિક સમૃદ્ધિ, ધનથી લબાલબ રહેશે ઘરની તિજોરી
Ravivar Ke Upay: સૂર્ય દેવની વિશેષ કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે રવિવારનો દિવસ અત્યંત શુભ ગણાય છે. માન્યતા છે કે આ દિવસે કેટલાક જ્યોતિષીય ઉપાયો કરવાથી સૂર્ય દેવ પ્રસન્ન થાય છે અને તેમના આશીર્વાદથી ધન સમૃદ્ધિ વધે છે. તો ચાલો જાણીએ આ 5 ઉપાયો કયા છે.?
સૂર્યને જળ અર્પણ કરવું
રવિવારે સૂર્યોદય પહેલા જાગી જવું અને સ્નાન કરી સ્વચ્છ વસ્ત્ર ધારણ કરી ઉગતા સૂર્યને જળ અર્પણ કરવું. આ જળમાં લાલ ફુલ, લાલ ચંદન ઉમેરવું. અને 11 વખત ॐ સૂર્યાય નમ: મંત્રનો જાપ કરવો. રવિવારથી શરુ કરી રોજ આ રીતે સૂર્ય પૂજા કરવાથી વ્યક્તિની નોકરી-વેપારમાં પ્રગતિ થાય છે.
લાલ ચંદનનું તિલક
રવિવારે સ્નાન કરી લાલ ચંદનનું તિલક ભુલ્યા વિના કરવું. તિલક સૂર્ય દેવને અતિ પ્રિય હોય છે. તિલક ધારણ કરનાર વ્યક્તિનું તેજ વધે છે.
દાન
રવિવારે સૂર્ય દેવ સંબંધિત વસ્તુઓનું દાન કરવાથી સૂર્ય ગ્રહ સંબંધિત દોષ દુર થાય છે અને સૂર્ય બળવાન બને છે. શાસ્ત્રો અનુસાર રવિવારે ગોળ, લાલ કપડા, લાલ ચંદન જેવી વસ્તુ દાન કરી શકાય છે. જો કુંડળીમાં સૂર્ય નબળો હોય તો 12 રવિવાર ઘઉંનું દાન કરવું.
આદિત્ય હૃદય સ્ત્રોત
રવિવારે સૂર્ય દેવના શક્તિશાળી સ્ત્રોત આદિત્ય હૃદય સ્ત્રોતનો પાઠ કરો. જો તમે 11 વખત આ પાઠ કરી શકો તો સૌથી ઉત્તમ ગણાય છે.
પિતાના આશીર્વાદ
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર સૂર્ય દેવ પિતાના કારક છે. તેથી રવિવારે ઘરેથી નીકળતા પહેલા પોતાના પિતાના આશીર્વાદ લેવા. પિતાના આશીર્વાદથી સૂર્ય કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે.
