PM મોદીના એવા અનોખા શોખ, જેના વિશે જાણીને તમે પણ કહેશો- 'આ તો ખરેખર અજીબોગરીબ છે!
PM Modis Weird Hobbies: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સાદગી હંમેશા સૌને આકર્ષતી હોય છે. આ કારણે તેઓ ચર્ચામાં પણ રહે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ન માત્ર દેશમાં, પરંતું વિદેશમાં પણ સૌ કોઈ તેમની સાદગીમા કાયલ છે. તેમની સ્ટાઈલ નંબર વન હોય છે. તેમની વાત કરવાની રીત, પહેરવેશ, તથા ચાલ પર લોકો આફરીન હોય છે. પરંતું આજે તેમના એવા શોખ વિશે જાણીશું, જે બીજા કરતા અનોખા છે, સાથે જ અજીબોગરીબ પણ છે.
નાના નાના શોખ
પીએમ મોદીને હંમેશા અનુશાસનમાં રહેવાનું પસંદ હોય છે. ચા વેચનારાથી પ્રધાનમંત્રી બનવાની કહાની, યોગ અને નિયમિત ધ્યાનનો અભ્યાસ, તેમજ રાષ્ટ્ર સેવામાં સમર્પણ... આ બધુ તેમની ઓળખ છે. જોકે, આપણે હંમેશા તેમની સાદગી જ જોતા હોઈએ છીએ. આજે સિક્કાની બીજુ બાજુના પ્રધાનમંત્રી તરીકે તેમને જોઈએ. ભલે તેઓ ગંભીર લાગતા હોય, પરંતુ અંગત જીવનમાં તેમના શોખ એવા છે કે, જે સાદગીથી હટકે છે. તેમના શોખ ક્રિએટિવિટી, કલાત્મક રુચિ અને નાની-નાની લક્ઝરી દર્શાવે છે.
ફોટોગ્રાફીનો શોખ
સોશિયલ મીડિયા પર પીએમ મોદીની અનેક એવી તસવીરો વાયરલ થાય છે. તેમને તસવીરો ક્લિક કરવાનો બહુ જ શોખ છે. તેમને ફોટોગ્રાફી વધુ પસંદ છે. તેઓ વન્યજીવોની તસવીરો કંડારે છે. વાઈલ્ડલાઈફ ફોટોગ્રાફી માટે તેઓ DSLR કેમેરો સાથે રાકે છે, જેના દ્વારા તેઓ પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલા રહે છે.
ઓછી ઊંઘ લો
આ વાત તો સૌ જાણે છે. પીએમ મોદી અનુશાસનમાં રહે છે. પરંતું આ વાત બહુ જ ચર્ચિત છે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બહુ જ ઓછી ઊંઘ લે છે. તેઓ રોજ માત્ર 3.5 થી 4 કલાકની જ ઊઁઘ લે છે. એક્ટર સૈફ અલી ખાને હાલમાં જ જ્યારે તેઓને પૂછ્યું, તો તેઓએ કહ્યું હતું કે, હું લગભગ ત્રણ કલાક જ ઊંઘ લઉ છું.
લાંબી દાઢી રાખવાનો શોખ
તમે હંમેશા પીએમ મોદીને દાઢીમાં જોયા હશે. પીએમ મોદી હંમેશા દાઢી રાખે છે. તેઓ ક્લીન શેવ નથી રાખતા. તેમની દાઢી ટ્રીમ્ડ હોય છે. યુવાવસ્થામાં પણ તેઓ મોટી કાળી દાઢી-મૂંછ રાખતા હતા. રામ રથ યાત્રાની સમયમાં તેમની આ તસવીરો દેખાય છે.
કવિતાઓ લખવી
પીએમ મોદીને કવિતા લખવાનો શોખ છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય લાગશે કે પીએમ મોદી ગુજરાતી ભાષામાં કવિતા લખે છે. તેમની કવિતાઓ A Journey: Poems by Narendra Modi માં પ્રકાશિત થઈ છે. જેનો અંગ્રેજી અનુવાદ પણ બનાવાયો છે. આ કવિતાઓ તેમની ભાવના, રાષ્ટ્રપ્રેમ, પ્રકૃતિ અને આધ્યાત્મિકતાને દર્શાવે છે. રાજનીતિની દુનિયામાં વ્યસ્ત રહેતા વ્યક્તિનું કવિ હોવું પણ આશ્ચર્યચકિત બાબત છે.
ઘડિયાળનો શોખ
બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે કે પીએમ મોદીને ઘડિયાળનો શોખ છે. તેઓ બ્રાન્ડેડ અને ખાસ ડિઝાઈનની ઘડિયાળ રાખે છે. તેમના પહેરવેશ મુજબ ઘડિયાળ પણ બદલાય છે. હાલમાં જ તેઓએ જયપુર વોચ કંપનીની વાઘ કલેક્શનની ઘડિયાળ પહેરી હતી. જેમાં 1947 નો એક રૂપિયાનો અસલી સિક્કો લગાવાયો છે. આ ઘડિયાળ સ્વતંત્રતા અને શિલ્પકલાનું પ્રતીક કહેવાય છે.
