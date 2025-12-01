અંબાલાલની આગાહી : વાવાઝોડાની એન્ટ્રીથી ગુજરાત પર માવઠા અને કાતિલ ઠંડીનો ડબલ ડોઝ જોવા મળશે
Cyclone Alert : ગુજરાતમાં માવઠા અને કાતિલ ઠંડીનો ડબલ ડોઝ જોવા મળશે તેવી અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી. ડિસેમ્બરના પ્રારંભે (5-10 ડિસેમ્બર) છૂટાછવાયા માવઠાની શક્યતા: 17 ડિસેમ્બર પછી હાડ થીજાવતી શીત લહેર અનુભવાશે.
વાવાઝોડું કેટલુ દૂર છે
વહેલી સવારે તમિલનાડુ અને પુડુચેરી પર 'દિતવાહ' વાવાઝોડાનું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે, જે હાલ ચેન્નાઈથી ૨૬૦ કિમી દૂર છે. આ કારણે દરિયાકાંઠે હાઈ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. આગામી 24 કલાકમાં આ તોફાન ઉત્તર તમિલનાડુ અને પુડુચેરીના કિનારાને સમાંતર આગળ વધશે. દિતવાહ' હવે ભારતીય દરિયાકાંઠાની ખૂબ જ નજીક પહોંચી ગયું છે.
આગામી ૨૪ કલાકની આગાહી:
બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલું ચક્રવાતી તોફાન 'દિતવાહ' હવે ભારતીય દરિયાકાંઠાની ખૂબ જ નજીક પહોંચી ગયું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે સોશિયલ મીડિયા અને સત્તાવાર બુલેટિન દ્વારા આપેલી માહિતી મુજબ આ વાવાઝોડું છેલ્લા ૦૬ કલાક દરમિયાન ૦૫ કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર દિશામાં આગળ વધ્યું છે. ચેન્નાઈથી દક્ષિણમાં ર૬૦ કિલોમીટર દૂર છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, 'દિતવાહ' વાવાઝોડું આગામી ૨૪ કલાક દરમિયાન ઉત્તર દિશામાં ગતિ કરવાનું ચાલુ રાખશે. તે ઉત્તર તમિલનાડુ અને પુડુયેરીના દરિયાકાંઠાને સમાંતર આગળ વધશે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. દિત્વાહ વાવાઝોડાની અસર ખાસ કરીને આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ અને ઉત્તરીય આંધ્રપ્રદેશમાં વધારે થવાની શક્યતા રહેશે. ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે. અને ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 2 ડિસેમ્બર સુધીમાં તેની અસર વર્તાઈ શકે છે. તેની અસરના કારણે છત્તીસગઢના ભાગો, મહારાષ્ટ્ર કેટલાક ભાગો અને પૂર્વીય મઘ્ય પ્રદેશના ભાગોમાં થવાની શક્યતા રહેશે.
વાવાઝોડાની ગુજરાત પર શું અસર થશે
આ દિત્વાહ વાવાઝોડાને કારણે પવનની ગતિ 70 થી 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની આસપાસ રહેશે. વાવાઝોડાને કારણ ગુજરાતના વલસાડ, સુરત નવસારીના ભાગોમાં વાવા ઝોડાની અસરના અસર વર્તાઈ શકે છે. આ વાવાઝોડા ની અસરના કારણે ગુજરાત માં મહારાષ્ટર ના સરહદી ભાગોમાં જેવા કે વલસાડ, નવસારી અને સુરતના ભાગોમાં વાદળો આવી શકે છે. 4 થી 8 ડિસેમ્બર વચ્ચે એક નબળો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા રહેશે. 5 થી 10 ડિસેમ્બરમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે. 18 થી 24 ડિસેમ્બર એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આ આરસામાં એક ડિપ્રેશન બનતા તેની ભેજની અસરના કારણે અને અરબી સમુદ્રમાં હળવા ભેજના કારણે મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનતા ગુજરાતમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે.
ઠંડીની આગાહી
આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના ભાગોમાં ઠંડી આવવાની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ગુજરાત, પાટણ, સમી, હારીજ, બનાસકાંઠા, સાબર કાંઠા, પંચમહાલ, ગાંધીનગરના ભાગોમાં કાતિલ ઠંડી આવી શકે છે. કોઈક કોઈક ભાગમાં તાપમાન 12 થી 13 ડિગ્રી થઈ શકે છે. કચ્છના નલિયામાં સૌથી ઓછું તાપમાન ઘટી શકે છે.
