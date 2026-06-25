Photos: વેનેઝુએલામાં ડબલ ભૂકંપથી 'મહાપ્રલય', હજારોના મોતની આશંકા, ઈમારતો-એરપોર્ટનો ખુડદો બોલાયો

વેનેઝુએલામાં 39 સેકન્ડની અંદર બે શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યા અને વિનાશ વેરી ગયા. લોકોમાં ભારે અફરાતફરી ફેલાઈ ગઈ. પહેલો ભૂકંપનો આંચકો 7.1ની તીવ્રતાનો હતો જ્યારે બીજા ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 7.5ની નોંધાઈ. આ ભૂકંપ એટલો શક્તિશાળી હતો કે અનેક ઈમારતો જમીનદોસ્ત થઈ. એરપોર્ટ પર અફરાતફરી મચી ગઈ. લોકો ભાગમભાગી કરવા લાગ્યા. સ્વિમિંગ પુલમાં પણ લહેરો ઉઠવા લાગી. ભયાનક તસવીરો જોઈને લોકોમાં ડરનો માહોલ છે. USGSનું કહેવું છે કે મૃત્યુનો આંકડો 10 હજાર હોઈ શકે છે.
પહેલો ભૂકંપ કારાકાસથી લગભગ 160 કિમી પશ્ચિમમાં અને 13 કિમીના ઊંડાણમાં આવ્યો હતો. જ્યારે બીજો ભૂકંપ મોરોન શહેરથી 16 કિમી દક્ષિણ પશ્ચિમમાં આવ્યો હતો.
ભૂકંપ બાદ US સુનામી વોર્નિંગ સિસ્ટમે પ્યટોરિકો અને યુએસ તથા બ્રિટિશ વર્જિન આઈલેન્ડ્સ માટે સુનામીનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આઈલેન્ડ્સ, અરુબા, કુરાકાઓ અને બોનેયરમાં ખતરનાક લહેરો પણ ઉઠી શકે છે.
આ ભૂકંપ (કારાકાસ)માં કેટલીક ઈમારતો તૂટી છે અને ઘર પડ્યા છે. ટ્રુઝિલો, યારાકુય, કારાબોબો, મિરાંડા, અરાગુઆ અને લા ગુએરા જેવા રાજ્યો પણ પ્રભાવિત થયા છે.
જોરદાર આંચકાથી રાજધાનીના એરપોર્ટને પણ ખુબ નુકસાન થયું છે. છતનો કેટલોક ભાગ પડી ગયો છે. ધૂળના વાદળો છવાઈ ગયા છે.
ભૂકંપના આંચકા એટલા ભષણ હતા કે લોકો એરપોર્ટ પર ભાગતા જોવા મળ્યા. ભૂકંપના કારણે અચાનક અંધારુ છવાઈ ગયું. જેના કારણે લોકોમાં ખૌફ જોવા મળ્યો. USGSના જણાવ્યાં મુજબ આ ભૂકંપમાં જીવ ગુમાવનારા લોકોની સંખ્યા 10 હજાર જેટલી હોઈ શકે છે.