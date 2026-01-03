Radiant Skin: મોંઘા પ્રોડક્ટ વિના પણ મળી શકે કોરિયન ગ્લાસ સ્કિન, બસ 2 લવિંગનો આ રીતે કરો ઉપયોગ
Radiant Skin: વર્તમાન સમયમાં યુવક-યુવતીઓમાં કોરિયન ગ્લાસ સ્કિનનો ટ્રેંડ વધ્યો છે. કોરિયન યુવક, યુવતીઓ જેવી રેડિયન્ટ સ્કિનની ઈચ્છા દરેકની હોય છે. આ ઈચ્છા પુરી કરવામાં તમને લવિંગ મદદ કરી શકે છે. લવિંગનો ઉપયોગ આ રીતે કરશો તો તમારી સ્કિન પર પણ ગ્લો વધવા લાગશે.
સ્કિન કેર રુટીન
ગ્લોઈંગ સ્કિનની ઈચ્છા દરેકની હોય છે. તેના માટે યુવતીઓ તો ખાસ સ્કિન કેર રુટીન ફોલો કરે છે. યુવકો પણ સ્કિન કેરને લઈને જાગૃત થયા છે.
ગ્લોઈંગ સ્કિન
ગ્લોઈંગ સ્કિન માટે મોંઘી મોંઘી ક્રીમ પણ લોકો યુઝ કરે છે. જો કે નેચરલ ગ્લો માટે તમે ઘરેલુ નુસખા અપનાવી શકો છો.
2 લવિંગ
જો તમને કહીએ કે તમે 2 લવિંગની મદદથી ચહેરા પર ગ્લો લાવી શકો છો તો? માનવામાં નહીં આવે પરંતુ રોજ 2 લવિંગનો ઉપયોગ કરી તમે 1 મહિનામાં રિઝલ્ટ મેળવી શકો છો.
લવિંગનું હેલ્ધી ડ્રિંક
સ્કિન પર ગ્લો વધારે તે માટે તમારે લવિંગનું હેલ્ધી ડ્રિંક બનાવવાનું છે. તેના માટે 2 લવિંગ, લીંબુના રસ અને મધની જરૂર પડશે. આ ડ્રિંક બનાવવા માટે રાત્રે 1 ગ્લાસ પાણીમાં 2 લવિંગ પલાળી રાખો.
30 દિવસ
સવારે જાગીને આ પાણીમાં લીંબુનો રસ અને મધ ઉમેરી પી જવું. 30 દિવસ સુધી રોજ આ ડ્રિંક પી લેશો એટલે તમને ફરક દેખાવા લાગશે.
