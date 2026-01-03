ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Radiant Skin: મોંઘા પ્રોડક્ટ વિના પણ મળી શકે કોરિયન ગ્લાસ સ્કિન, બસ 2 લવિંગનો આ રીતે કરો ઉપયોગ

Radiant Skin: વર્તમાન સમયમાં યુવક-યુવતીઓમાં કોરિયન ગ્લાસ સ્કિનનો ટ્રેંડ વધ્યો છે. કોરિયન યુવક, યુવતીઓ જેવી રેડિયન્ટ સ્કિનની ઈચ્છા દરેકની હોય છે. આ ઈચ્છા પુરી કરવામાં તમને લવિંગ મદદ કરી શકે છે. લવિંગનો ઉપયોગ આ રીતે કરશો તો તમારી સ્કિન પર પણ ગ્લો વધવા લાગશે.
 

Updated:Jan 03, 2026, 01:25 PM IST

સ્કિન કેર રુટીન

1/6
image

 ગ્લોઈંગ સ્કિનની ઈચ્છા દરેકની હોય છે. તેના માટે યુવતીઓ તો ખાસ સ્કિન કેર રુટીન ફોલો કરે છે. યુવકો પણ સ્કિન કેરને લઈને જાગૃત થયા છે.   

ગ્લોઈંગ સ્કિન

2/6
image

ગ્લોઈંગ સ્કિન માટે મોંઘી મોંઘી ક્રીમ પણ લોકો યુઝ કરે છે. જો કે નેચરલ ગ્લો માટે તમે ઘરેલુ નુસખા અપનાવી શકો છો.   

2 લવિંગ

3/6
image

જો તમને કહીએ કે તમે 2 લવિંગની મદદથી ચહેરા પર ગ્લો લાવી શકો છો તો? માનવામાં નહીં આવે પરંતુ રોજ 2 લવિંગનો ઉપયોગ કરી તમે 1 મહિનામાં રિઝલ્ટ મેળવી શકો છો.   

લવિંગનું હેલ્ધી ડ્રિંક

4/6
image

સ્કિન પર ગ્લો વધારે તે માટે તમારે લવિંગનું હેલ્ધી ડ્રિંક બનાવવાનું છે. તેના માટે 2 લવિંગ, લીંબુના રસ અને મધની જરૂર પડશે. આ ડ્રિંક બનાવવા માટે રાત્રે 1 ગ્લાસ પાણીમાં 2 લવિંગ પલાળી રાખો.  

30  દિવસ

5/6
image

સવારે જાગીને આ પાણીમાં લીંબુનો રસ અને મધ ઉમેરી પી જવું. 30  દિવસ સુધી રોજ આ ડ્રિંક પી લેશો એટલે તમને ફરક દેખાવા લાગશે.  

6/6
image
radiant skinGlowing SkincloveDetox Waterસ્કિન કેર

Trending Photos