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ગુજરાત સહિત 18 રાજ્યનો નીકળી જશે ભૂક્કા! અંબાલાલે કીધું ચિંતા છોડો! વાવાઝોડાની અસર નહીં થાય, આ વિસ્તારો સાવધાન

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 12, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:22 AM IST

Ambalal Patel Prediction : ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મેઘરાજાએ વિરામ લેતા ખેડૂતોમાં ચિંતાનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું હતું. જોકે, હવે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થશે અને આગામી દિવસોમાં વરસાદનું જોર વધશે. આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં ફરી વરસાદી માહોલ જામશે અને પેસિફિક મહાસાગરમાં સર્જાયેલા 'બાવી' ટાયફૂનની ગુજરાતના ચોમાસા પર કોઈ નકારાત્મક અસર નહીં થાય.
 

ફરી ક્યારે થશે મેઘરાજાની એન્ટ્રી?1/5

ફરી ક્યારે થશે મેઘરાજાની એન્ટ્રી?

અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 13 થી 16 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે. આ સમયગાળામાં સૌરાષ્ટ્રના પશ્ચિમ ભાગો, દ્વારકા અને જામનગરના વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળી શકે છે. તે ઉપરાંત, નવસારી સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ વરસાદના આગામી રાઉન્ડ 22 જુલાઈએ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા. 27 થી 30 જુલાઈએ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના. જ્યારે સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલના મતે, ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆતમાં પણ અનપેક્ષિત વરસાદ પડી શકે છે.

'બાવી' ટાયફૂનથી ડરવાની જરૂર નથી, વરસાદ કેમ ધીમો પડ્યો?2/5

'બાવી' ટાયફૂનથી ડરવાની જરૂર નથી, વરસાદ કેમ ધીમો પડ્યો?

હાલમાં પેસિફિક મહાસાગરમાં સર્જાયેલા 'બાવી' ટાયફૂન વિશે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, પરંતુ નિષ્ણાંતોના મતે ગુજરાતના ચોમાસા પર તેની કોઈ નકારાત્મક અસર નહીં થાય. ભારત હવામાન વિભાગ (IMD) અને અંબાલાલ પટેલ બંનેનું માનવું છે કે આ ટાયફૂન ચીન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, તેથી ગુજરાતના વરસાદ પર તેની સીધી અસર થવાની શક્યતા નથી. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદની ગતિ ધીમી પડવાનું મુખ્ય કારણ અરબ સાગરમાં વરસાદી સિસ્ટમનું પૂરતું વિકસિત ન થવું હતું. સમુદ્રમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ન હોવાને કારણે સિસ્ટમ નબળી પડી હતી. જોકે, હવે 13-14 જુલાઈથી બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની છે, જેનાથી વરસાદી માહોલ ફરી જામશે.  

રાજ્યમાં અત્યાર સુધીનો વરસાદી આંકડો3/5

રાજ્યમાં અત્યાર સુધીનો વરસાદી આંકડો

હાલ મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હોવાથી રાજ્યમાં આગામી 6 દિવસ ભારે વરસાદની સંભાવના ઓછી છે, માત્ર છૂટાછવાયા હળવા ઝાપટાં પડી શકે છે. રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં અત્યાર સુધીનો વરસાદની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં 35%, સૌરાષ્ટ્રમાં 28%, મધ્ય ગુજરાતમાં 17%, ઉત્તર ગુજરાતમાં 14% અને કચ્છમાં 1.92% વરસાદ નોંધાયો છે. રાજ્યના કુલ 206 જળાશયોમાં હાલ સરેરાશ 41% જેટલું જળસ્તર છે. રથયાત્રાના પવિત્ર દિવસે પણ રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં હળવા વરસાદી છાંટા પડવાની શક્યતા છે. આમ, હાલ વરસાદનું જોર થોડું ઘટ્યું હોવા છતાં, આગામી દિવસોમાં ચોમાસું ફરી ગતિ પકડશે, જે ખેડૂતો માટે આશાનું કિરણ લઈને આવ્યું છે.  

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ભારતીય હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આજે ઉત્તર, પૂર્વ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારતના 18 રાજ્યોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. રાજધાની દિલ્હી સહિત ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં પણ નોંધપાત્ર વરસાદની આગાહી છે. આ દરમિયાન, બિહાર, આસામ, મેઘાલય અને પશ્ચિમ બંગાળના કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાવાનું જોખમ છે. ચોમાસાનો ખતરો હાલમાં સક્રિય છે, જે બંગાળની ખાડીથી ઉત્તર ભારત સુધી ફેલાયેલો છે. વધુમાં, એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને અનેક ચક્રવાતી પરિભ્રમણ યથાવત છે. પરિણામે, આગામી 24 કલાકમાં દેશના મોટા ભાગોમાં વરસાદની પ્રવૃત્તિ વધુ તીવ્ર બનવાની ધારણા છે. ઘણા રાજ્યોમાં વીજળી પડવા, ભારે પવન અને પાણી ભરાવાનું જોખમ પણ છે.

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ગુજરાતમાં શનિવારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ પડ્યો હતો. આ ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું. ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે દક્ષિણપશ્ચિમ પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. ગુજરાતમાં વરસાદની તીવ્રતા ઓછી થઈ રહી છે. આજથી 17 જુલાઈ સુધી ગુજરાતમાં વરસાદની તીવ્રતા ઓછી થતી લાગી રહી છે. આજે 12 જુલાઈના રોજ દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે. આજે પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.  

TAGS:
Gujarat varsad
gujarat rain
rain forecast

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