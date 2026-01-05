Durva: બીપી અને એનીમિયાનો દેશી ઈલાજ છે દૂર્વા, રોજ આ રીતે પીવું જ્યૂસ, ચોંકાવનારા ફાયદા તુરંત થવા લાગશે
Durva Uses And Benefits: દૂર્વાનો ઉપયોગ મોટાભાગે પૂજા સામગ્રી તરીકે થતો હોય છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દૂર્વા બ્લડ પ્રેશર અને એનીમિયા જેવી બીમારીમાં દવાની જેમ અસર કરે છે ?
ઔષધીય ગુણ
ગણપતિ પૂજામાં દૂર્વાનો ઉપયોગ થાય છે. આ દૂર્વા ઔષધીય ગુણોથી ભરપુર હોય છે. દૂર્વામાં કેલ્શિયમ, આયરન, ફોસ્ફરસ, પ્રોટીન હોય છે.
દૂર્વાનો રસ
આયુર્વેદમાં દૂર્વાને ગુણોનો ખજાનો કહે છે. આ ઘાસ પેટના રોગથી મુક્તિ અપાવી શકે છે અને માનસિક શાંતિ પણ આપે છે. દૂર્વાનો રસ પીવાથી એનીમિયા મટી શકે છે કારણ કે તેનાથી હિમોગ્લોબીનનું સ્તર વધે છે.
માઈગ્રેનમાં ફાયદો
સવારે અને સાંજે દૂર્વા પર ખુલ્લા પગે ચાલવાથી માઈગ્રેનમાં ફાયદો થાય છે. બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહે છે. તેનાથી સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે અને આંખની રોશની વધે છે.
દૂર્વાથી થતા ફાયદા
દૂર્વાથી થતા આ ફાયદા મેળવવા માટે રોજ દૂર્વાનો રસ પી શકો છો. રસ બનાવવા માટે તાજી દૂર્વા લઈ તેને પાણીથી ધોયા પછી તેને પીસી રસ કાઢો. આ રસ પીવાથી ઈમ્યૂનિટી બુસ્ટ થાય છે, કબજિયાત મટે છે, માથાના દુખાવામાં ફાયદો થાય છે. દૂર્વા મહિલાઓને માસિકના દુખાવાથી પણ રાહત આપે છે.
શરીરમાં દુખાવા
શરીરમાં દુખાવા, દાંતના દુખાવા કે પેઢામાંથી લોહી આવતું હોય તો દૂર્વાના રસમાં મધ કે ઘી મિક્સ કરી લગાડવાથી કે રસ પીવાથી ફાયદો થઈ શકે છે.
