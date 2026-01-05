ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Durva: બીપી અને એનીમિયાનો દેશી ઈલાજ છે દૂર્વા, રોજ આ રીતે પીવું જ્યૂસ, ચોંકાવનારા ફાયદા તુરંત થવા લાગશે

Durva Uses And Benefits: દૂર્વાનો ઉપયોગ મોટાભાગે પૂજા સામગ્રી તરીકે થતો હોય છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દૂર્વા બ્લડ પ્રેશર અને એનીમિયા જેવી બીમારીમાં દવાની જેમ અસર કરે છે ?
 

Updated:Jan 05, 2026, 07:02 PM IST

ઔષધીય ગુણ

1/6
ગણપતિ પૂજામાં દૂર્વાનો ઉપયોગ થાય છે. આ દૂર્વા ઔષધીય ગુણોથી ભરપુર હોય છે. દૂર્વામાં કેલ્શિયમ, આયરન, ફોસ્ફરસ, પ્રોટીન હોય છે.   

દૂર્વાનો રસ

2/6
આયુર્વેદમાં દૂર્વાને ગુણોનો ખજાનો કહે છે. આ ઘાસ પેટના રોગથી મુક્તિ અપાવી શકે છે અને માનસિક શાંતિ પણ આપે છે. દૂર્વાનો રસ પીવાથી એનીમિયા મટી શકે છે કારણ કે તેનાથી હિમોગ્લોબીનનું સ્તર વધે છે.   

માઈગ્રેનમાં ફાયદો

3/6
સવારે અને સાંજે દૂર્વા પર ખુલ્લા પગે ચાલવાથી માઈગ્રેનમાં ફાયદો થાય છે. બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહે છે. તેનાથી સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે અને આંખની રોશની વધે છે.   

દૂર્વાથી થતા ફાયદા

4/6
દૂર્વાથી થતા આ ફાયદા મેળવવા માટે રોજ દૂર્વાનો રસ પી શકો છો. રસ બનાવવા માટે તાજી દૂર્વા લઈ તેને પાણીથી ધોયા પછી તેને પીસી રસ કાઢો. આ રસ પીવાથી ઈમ્યૂનિટી બુસ્ટ થાય છે, કબજિયાત મટે છે, માથાના દુખાવામાં ફાયદો થાય છે. દૂર્વા મહિલાઓને માસિકના દુખાવાથી પણ રાહત આપે છે.  

શરીરમાં દુખાવા

5/6
શરીરમાં દુખાવા, દાંતના દુખાવા કે પેઢામાંથી લોહી આવતું હોય તો દૂર્વાના રસમાં મધ કે ઘી મિક્સ કરી લગાડવાથી કે રસ પીવાથી ફાયદો થઈ શકે છે.   

6/6
durvaHealth TIPSanemiaHealthy drinkદૂર્વા

